Comparecencia de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana: reacciones y última hora, en directo hoy

Sigue en directo la última hora de la comparecencia de Carlos Mazón un año después de la catástrofe de la dana en Valencia.

08:21 Tique del párking Por otra parte, la jueza de Nuria Ruiz Tobarra ha pedido a Vilaplana que aporte el tique del parking donde aparcó su vehículo en la Glorieta de Valencia, «así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al president de la Generalitat en dicha fecha». De esta forma, accedió a la petición de una acusación particular que había pedido que requiriera el justificante del parking al que fueron Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.

08:11 Vilaplana está citada a las 9.30 horas El juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha citado a declarar como testigo este lunes, 3 de noviembre, a las 9.30 horas, a Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, la tarde de la trágica dana que dejó 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana La jueza llamó a declarar a la periodista en cumplimiento de la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que ordenó a la magistrada instructora recabar este testimonio.

08:08 El PP debate hasta última hora el futuro de Mazón y las elecciones anticipadas El partido entero asume y espera la dimisión de Mazón. Esa decisión, como publicó ABC, estaría bastante clara. Feijóo regresó del funeral del primer aniversario el miércoles pasado dándolo por hecho. Hasta el punto de que en Génova pensaban que se podía producir de un momento a otro antes incluso del fin de semana. El problema es la segunda fase de la operación. El 'president' es partidario de convocar elecciones autonómicas con su marcha. Entiende que sería la salida «más limpia» y que permitiría empezar una nueva etapa. Lo cuentan Paloma Esteban y Toni Jiménez.

08:06 Víctimas de la dana protestan ante el Palau de la Generalitat a la espera de la decisión de Mazón Familiares de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 y damnificados se han concentrado este domingo por la tarde a las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, a la espera de conocer noticias sobre el futuro político del presidente, Carlos Mazón, y volver a exigir su dimisión. La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha señalado que la posible salida de Mazón «llega más de 365 días tarde y, aún así, hoy lo está alargando».