Comparan el dispositivo policial de Pedro Sánchez en Lanzarote con el de dos millones de personas en Alicante este verano

Presentación del refuerzo de la Policía Nacional para la provincia de Alicante este verano, en el Auditorio ADDA

El dispositivo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus vacaciones en Lanzarote, puede compararse con el refuerzo policial de verano para toda una provincia -la cuarta más poblada de España- con dos millones de habitantes: Alicante.

Con esta tesis, el senador de Benidorm Agustín Almodóbar (PP) ha elevado una pregunta parlamentaria para que el Ejecutivo confirme si -según sus datos- el Ministerio del Interior destina 95 efectivos en total a proteger a Sánchez durante su descanso en la isla canaria, frente a los 149 agentes en prácticas de la Policía Nacional anunciados para salvaguardar a los alicantinos.

Además, la Costa Blanca atrae a miles de visitantes en el periodo estival, por lo que esa dotación de recursos humanos para seguridad se destina en realidad para una cifra muy superior, en torno al doble con la población flotante y de paso.

También ha difundido en sus redes un comentario en el que explica que «el marido de Begoña se ha llevado a La Mareta, para protegerle a él y a su familia y según una información a la que tuve acceso, a nada menos que 95 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además ha cerrado el espacio marítimo. Inédito».

Esta misma semana, el PP reprochó a Sánchez su «megalomanía» por este despliegue que denuncian como inédito y muy superior al de su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado este dispositivo «desproporcionado» y «sin precedentes».

Posteriormente, el senador benidormense ha aportado esa información comparativa con su provincia alicantina. «Como yo soy muy curioso, esta es la pregunta que registré hace unos días…», ha añadido, acerca de su consulta en la Cámara Alta.

«¿Cuántos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de refuerzo y medios han sido desplegados en la isla de Lanzarote entre el 1 y el 25 de agosto con motivo de las vacaciones del presidente del Gobierno?»

A continuación, ha interrogado acerca del mismo despliegue policial «en la provincia de Alicante entre el 1 de julio y el 1 de septiembre para reforzar la seguridad ciudadana durante el periodo de temporada alta turística».

En su post en Facebook, Almodóbar ha anticipado que a tenor de la información oficial -divulgada en julio en un acto público en el Auditorio ADDA de Alicante- han llegado 149 agentes en prácticas en la provincia para «destinos y puntos de alta concentración como el aeropuerto».