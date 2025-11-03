Suscribete a
ABC Premium

Mazón: «Cometí errores en la dana y voy a vivir con ellos toda mi vida»

El presidente valenciano, en funciones tras firmar su renuncia, seguirá aforado al mantener el acta de diputado

Las 48 horas frenéticas en el PP hasta la dimisión de Mazón: «Se desmoronaba. Nos dijo que no aguantaba más»

Carlos Mazón, este lunes, durante la comparecencia en la que anunció su dimisión
Carlos Mazón, este lunes, durante la comparecencia en la que anunció su dimisión MIKEL PONCE
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carlos Mazón anunció este lunes, 843 días después de devolver al PP el Gobierno valenciano, su dimisión como presidente de la Generalitat. Lo hizo a primera hora de la mañana, en una declaración institucional sin preguntas y en presencia de todos sus consejeros, ... aunque la renuncia oficial no se firmó hasta cerca de las tres de la tarde. Con ese trámite, el reloj empezó a contar. Los veinte minutos de comparecencia de Mazón no despejaron ninguna incógnita sobre el futuro político de la región, más allá de que, en un plazo inmediato, los valencianos no irán a las urnas como se llegó a plantear en un principio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app