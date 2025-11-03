Mazón: «Cometí errores en la dana y voy a vivir con ellos toda mi vida»

Carlos Mazón anunció este lunes, 843 días después de devolver al PP el Gobierno valenciano, su dimisión como presidente de la Generalitat. Lo hizo a primera hora de la mañana, en una declaración institucional sin preguntas y en presencia de todos sus consejeros, ... aunque la renuncia oficial no se firmó hasta cerca de las tres de la tarde. Con ese trámite, el reloj empezó a contar. Los veinte minutos de comparecencia de Mazón no despejaron ninguna incógnita sobre el futuro político de la región, más allá de que, en un plazo inmediato, los valencianos no irán a las urnas como se llegó a plantear en un principio.

Sí sirvieron para que admitiera los fallos de su actuación durante la tarde de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia, pocos días después de que se haya cumplido el primer aniversario de la tragedia. «Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30. Ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud», defendió.

Mazón se queda en funciones hasta que las Cortes Valencianas muevan ficha y den luz verde a un relevo que todavía no se ha pactado con Vox, actor necesario para que la «mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha» a la que apeló en su discurso elija a un «nuevo 'president'» que pilote «un nuevo tiempo» para seguir con la reconstrucción. Mazón no nombró a Juanfran Pérez Llorca, su número dos en el PPCV, portavoz parlamentario, mano derecha y amigo personal desde hace años, aunque está en todas las quinielas para intentar ocupar temporalmente el despacho del Palau de la Generalitat.

Aunque con unos tiempos más moderados, el barón popular va a continuar con su agenda institucional durante los meses -hasta medio año- que puede alargarse esta situación y conserva sus atribuciones pese a la situación de interinidad. Este mismo martes va a presidir en Alicante la reunión de su Ejecutivo en la que se aprobará el cese del vicepresidente para la reconstrucción tras la dana, Francisco José Gan Pampols, cuyas competencias asumirá el actual titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Fuentes de la Generalitat confirmaron a ABC que Mazón conservará su acta de diputado y, con ella, el aforamiento que impide a la juez de Catarroja imputarle en la causa penal que investiga la gestión de la barrancada. Una fórmula que ya utilizó Francisco Camps en 2011 antes de ser juzgado por el caso de los trajes. A las consecuencias de la catastrófica barrancada se refirió Mazón durante gran parte de un discurso. Se va, dijo visiblemente afectado y aludiendo a su situación emocional y a la de su familias, porque ya no puede más.

Emergencia nacional

Tras «días de recordatorio y aniversario duros, profundos, desgarradores, y por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles», Mazón enumero entre sus errores el de permitir que circularan bulos o el de no pedir la declaración de emergencia nacional, que habría pasado el mando de la crisis al Gobierno central, como le aconsejó -«y tenía razón»- el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pero destacó uno, el que le ha terminado costando el cargo. Mazón reconoció que, pese a que «no sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba», Utiel estaba inundado a mediodía.

«Yo debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Con ello cometí otro error: permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde», aseveró, sin hacer mención en ningún momento a su comida de cuatro horas en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana, que declaraba como testigo en el juzgado de Catarroja mientras él pronunciaba estas palabras. «Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables», aseveró sobre los altibajos que su figura -siempre en el foco- ha sufrido este último año.

Y no escatimó en cargar duramente contra Pedro Sánchez. «El ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno, tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo», apuntó, frente al esfuerzo económico y de recursos que ha realizado la Generalitat.

Mazón acusó, de hecho, a la izquierda de utilizar a las víctimas de la tragedia contra él y expresó su deseo de que «cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona». Una frase que dejó una doble interpretación: podría estar refiriéndose a él mismo o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acaba de señalar por, a su juicio, negarle «herramientas en la reconstrucción» sólo para dañarle políticamente.