Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 28 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias intensas, nieve y frío

Comer mandarinas ayuda a detectar enfermedades por la expresión del genoma

Un estudio pionero en un hospital valenciano identifica los primeros genes para su aplicación en el diagnóstico con biomedicina e identificación de genes

Cárcel para un abuelo por abusos sexuales a su nieta desde los cuatro años: «Se desnudaba y le pedía besos»

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Presentación del estudio sobre las dietas suplementada con cítricos en Valencia
Presentación del estudio sobre las dietas suplementada con cítricos en Valencia ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comer mandarinas o naranjas para enriquecer la dieta puede ayudar a detectar enfermedades, según un estudio pionero que revela que la ingesta de estos frutos favorece el estudio de la expresión del genoma y la identificación de genes.

El proyecto 'Análisis nutrigenómico ... de dietas suplementadas con cítricos', impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, y la Fundación Valenciana de Agricultura y Medio Ambiente (FUVAMA) de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ha confirmado -con la colaboración de la Universitat Politècnica de València (UPV)- que el consumo de cítricos tiene la capacidad de modificar de manera notable la expresión del genoma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app