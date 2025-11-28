Comer mandarinas ayuda a detectar enfermedades por la expresión del genoma

Comer mandarinas o naranjas para enriquecer la dieta puede ayudar a detectar enfermedades, según un estudio pionero que revela que la ingesta de estos frutos favorece el estudio de la expresión del genoma y la identificación de genes.

El proyecto 'Análisis nutrigenómico ... de dietas suplementadas con cítricos', impulsado por el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, y la Fundación Valenciana de Agricultura y Medio Ambiente (FUVAMA) de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ha confirmado -con la colaboración de la Universitat Politècnica de València (UPV)- que el consumo de cítricos tiene la capacidad de modificar de manera notable la expresión del genoma.

Las primeras conclusiones abren la puerta a estudios de validación para definir beneficios específicos de estos alimentos en diferentes áreas biomédicas y de la salud humana a partir de la modulación de genes y rutas biológicas específicas.

Los nutrientes afectan al equilibrio entre la salud y la enfermedad, y frutos como la naranja y la mandarina permiten un análisis bioinformático a distintos niveles, incluyendo por primera vez, en un estudio de este tipo, el uso de aproximaciones de machine learning.

Los cítricos necesarios, con variedades de naranja y mandarina cultivadas en la Comunidad Valenciana, proporcionan esta nueva información valiosa. El secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, ha subrayado «las fantásticas propiedades nutricionales« a estos frutos y ha señalado que »la ciencia desmonta los bulos estúpidos sobre los supuestos perjuicios del zumo de naranja, ya que consumirlo mejora la salud, la economía rural y el cuidado del territorio».

En su conjunto, los resultados obtenidos permiten constatar que estas dietas son capaces de modular significativamente in vivo (en ratones) la expresión génica en diferentes órganos.

La magnitud de la respuesta tejido por tejido de la dieta suplementada con mandarina es considerablemente mayor que la obtenida con naranja en casi todos los órganos analizados.

Los dos primeros órganos analizados son corazón y cerebro. A nivel del primero, se han identificado correlaciones positivas en cambios de expresión en genes relacionados con un aumento de la respiración celular, de la función mitocondrial, así como con su potencial respuesta al estrés oxidativo y vascularización, lo que sugiere un potencial efecto positivo sobre el funcionamiento de este órgano.

Un segundo resultado relevante también en el corazón, y a partir de la ingesta de mandarina, es la reducción significativa de TGF-β, un biomarcador encontrado frecuentemente aumentado en diferentes tipos de cáncer.