Los colegios de Valencia que suspenderán clases con alertas rojas y naranjas por lluvias

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que suspenderá las clases en los centros escolares situados en zonas inundables del municipio cuando los servicios de emergencia decreten la alerta naranja por lluvias. La medida también se aplicará a los colegios de las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, aunque no estén catalogadas oficialmente como áreas de riesgo.

Esta nueva medida la ha acordado la Junta Municipal de Protección Civil este lunes, en la sesión dedicada específicamente a la prevención y coordinación ante la posibilidad de que produzcan episodios de lluvias intensas el próximo otoño.

El portavoz municipal y concejal de Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha explicado que la decisión amplía las directrices de la Generalitat, que establecen la suspensión de la actividad educativa en zonas inundables con aviso naranja. En el caso de Valencia, el Consistorio añade a este protocolo las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo, que sufrieron importantes inundaciones durante la riada pese a no figurar en el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana).

Según lo que establece dicho Plan, un total de 19 centros escolares no abrirán sus puertas con alerta naranja, siete ubicados en zonas inundables definidas en el Patricova y otros doce en Castellar-l'Oliveral, La Torre y el Forn d'Alcedo.

Asimismo, el portavoz municipal ha adelantado que se suspenderá la actividad docente «siempre que haya un margen de anticipación para poder anunciarlo a las direcciones de los centros y a los padres y madres. Si la alerta se decretara con los alumnos ya dentro de los centros se valorará si continuar o cancelarlas clases, teniendo en cuenta cuestiones como la seguridad y la recogida de los alumnos».

En cuanto al resto de colegios, el edil ha señalado que se atenderá a las situaciones meteorológicas concretas que haya ante una situación de preemergencia. «Todo esto lo hacemos para anticiparnos y prevenir los riesgos porque lo más importante para nosotros es la seguridad de los valencianos, proteger a los vecinos de la ciudad. Y con ese objetivo es con el que tomamos esta decisión y afrontamos este nuevo curso, esperando que tengamos el mínimo riesgo posible, pero debemos estar siempre preparados», ha concluido Caballero.

Por su parte, la concejala de Educación, Rocío Gil, ha explicado que la medida afectará «a todos los centros escolares no universitarios, es decir, que también estamos incluyendo aquí a centros concertados y privados que se encuentren en zonas inundables o zonas inundadas: siempre que tengamos una preemergencia, es decir, un preaviso, se cancelará la actividad docente automáticamente».

Según ha detallado el consistorio en un comunicado, la reunión de la Junta Local de Protección Civil también ha permitido realizar un repaso a los servicios implicados en las emergencias municipales: Bomberos, Policía, Protección Civil, Ciclo Integral del Agua, Parques y Jardines y Educación, de cara a la llegada del otoño.

Por otro lado, el concejal Juan Carlos Caballero ha apelado a la concienciación y formación de la ciudadanía y se ha referido al programa municipal de formación València + Segura, «para formarse y conocer los diferente niveles alertas y preemergencias para auto protegerse». De hecho, en lo que queda de mes concluirá la formación en las pedanías para dar paso a la prevista en colegios, centros mayores y todos aquellos que se hayan inscrito en la página web València más Segura.

De manera paralela, desde el Servicio de Educación se han impulsado iniciativas como el cruce del listado de centros educativos del término municipal con el Servicio Municipal de Bomberos para configurar el mapeo de centros escolares en la ciudad; y se ha configurado una base de datos con teléfonos y correos de todos los centros educativos de la ciudad: públicos, concertados y privados; de educación infantil, primaria, ESO y Bachiller.

Además, se están preparando mensajes de alerta, diferenciados para cada tipo de centro, según el nivel de emergencia que se decrete y atendiendo a la clasificación establecida por el servicio de Bomberos. Todo ello permitirá realizar, se es necesario, un envío masivo más preciso de las medidas a tomar en función de la emergencia decretada y en función de la situación de cada centro. «Nuestro objetivo es automatizar y sistematizar las comunicaciones con los centros, para actuar con la mayor rapidez y diligencia posible ante situaciones de emergencias, siempre previa comunicación del equipo de Bomberos», ha asegurado Rocío Gil.

Avisos sonoros

En este sentido, Juan Carlos Caballero ha subrayado que cuando sucedió la dana del pasado 29 de octubre, «las pedanías que resultaron afectadas no costaban en los mapas de peligrosidad». «Por ello, debemos estudiar y conocer cuál es el riesgo real que hay en cada punto de la ciudad de Valencia, y eso es algo que nunca se había hecho hasta la fecha; pero que ya está en contratación por parte de este ayuntamiento».

El portavoz también ha recordado que, como ya anunció el pasado jueves la alcaldesa de Valencia en el Debate del estado de la ciudad, durante los próximos días se habilitará una torre de alertas sonoras en la pedanía de La Torre como «un proyecto piloto a incorporar al catálogo de medidas preventivas y »de avisos a la población que se suman a los ya existentes».

Los centros educativos que no abrirán con alerta naranja

En caso de activarse la alerta naranja por lluvias, los centros educativos que no abrirán sus puertas, situados en zonas inundables del término municipal de Valencia serán los siguientes: Ceip Cami de l'Horta (Benimàmet-Beniferri), Ceip José Senent (Masarrochos), IES Isabel de Villena (Valencia), Ceip Vicente Blasco Ibáñez (Valencia), Escola Privada de Música El Palmar (El Palmar), Escola Privada de Música Agrupació Musical (Masarrochos) y Centre Estranger Valencia Montessori School (Valencia).

Además, el Ayuntamiento ha decidido incluir en esta medida de suspensión preventiva a los centros educativos de las pedanías más castigadas por la dana del pasado 29 de octubre. De este modo, permanecerán cerrados también: Centro Privado Nuestra Señora del Rosario (Valencia), Ceip Forn d'Alcedo (Horno de Alcedo), Ceip Padre Manjón (València), Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral), Ceip Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-La Torre (València), Centre Privat FP CFFolgado (València), CEE Púb. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral), Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral) y Escola Privada de Música Sedajazz (Valencia).