Cocaína, joyas y 70.000 euros en efectivo: el alto tren de vida de una familia que recibía ayudas públicas en Valencia

La Guardia Civil, en el marco de la operación Begarob, ha detenido en Cullera (Valencia) a un hombre y a dos mujeres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. El principal sospechoso llegó a realizar movimientos de dinero de más de 60. ... 000 euros en poco más de un año y en el registro de su vivienda se aprehendieron más de un kilo de cocaína, 70.000 euros en efectivo, un arma detonadora y más de 150 joyas de oro, entre otros objetos.

Los agentes dieron comienzo a la investigación tras tener indicios de que podría estar cometiéndose un delito de tráfico de drogas, gracias al cual se había visto incrementado el poder adquisitivo del núcleo familiar. Tras el estudio, en primer lugar, de los movimientos bancarios, tanto del autor como de su entorno, se observaron movimientos de dinero de más de 60.000 euros en poco más de un año, en diferentes cuantías, compatibles con la compraventa de pequeñas dosis de cocaína, además de 178 ingresos en efectivo en cajero, con un total de más de 75.000 euros.

Por parte de la pareja e hija del autor, se aprecia un inusual nivel de gasto, llegando a tener un gasto en la tarjeta de crédito de más de 54.000 euros en artículos de lujo, los cuales eran incompatibles con los ingresos procedentes de la actividad laboral y del ingreso recibido de la GVA. También se ha tenido conocimiento de que los detenidos se encontraban en busca de la compra de un inmueble de cantidades incompatibles con el dinero que se poseía en las cuentas bancarias.

Además, se estudiaron las conversaciones telefónicas, obteniendo indicios de contactos telefónicos recurrentes con personas con antecedentes por tenencia y consumo de estupefacientes en vía pública. Sin embargo, la dificultad de la investigación radicó en las elevadas medidas de seguridad con las que contaba el autor de los hechos a la hora de realizar las ventas de droga. Era común que realizara trayectos diarios utilizando diferentes recorridos, daba varias vueltas en cada trayecto o daba indicaciones a los supuestos compradores de extremar las precauciones.

Por todo ello, se realizó entrada y registro en el domicilio de los detenidos, en Cullera, donde se aprehendió: 1.017 gramos de supuesta cocaína, utensilios para la distribución, máquina contadora de billetes, libretas con cuentas manuscritas, 71.265 euros en efectivo, más de 150 joyas de oro, bolsos de lujo, pistola detonadora, terminales electrónicos de alta gama y un vehículo. También se ha procedido al bloqueo de las cuentas bancarias, donde consta una liquidez cercana a los 70.000 euros.

La operación terminó con la detención de un hombre de 55 años, como autor de un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, y de dos mujeres, de 53 y 22 años, todos de nacionalidad española, por un delito de blanqueo de capitales. El juez ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del detenido por tráfico de drogas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Cullera. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sueca.