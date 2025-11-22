Suscribete a
La clínica dental donde murió una niña en Alcira no tenía licencia para usar anestesia

La Conselleria de Sanidad y un juzgado mantienen una investigación abierta sobre las circunstancias de la tragedia y hay otra menor hospitalizada

Se mantiene estable la niña de 4 años ingresada tras un tratamiento en una clínica dental de Alzira

La clínica dental donde ocurrió la muerte de una niña en Alcira (Valencia)
Alicante

La clínica dental privada de Alzira (Valencia) donde fue atendida la niña de seis años de edad que murió el pasado jueves no tiene autorización sanitaria para utilizar anestesia, incluida la sedación con fármacos intravenosos, que fue lo que ocasionó la ... defunción.

