La clínica dental donde murió una niña en Alcira no tenía licencia para usar anestesia

La clínica dental privada de Alzira (Valencia) donde fue atendida la niña de seis años de edad que murió el pasado jueves no tiene autorización sanitaria para utilizar anestesia, incluida la sedación con fármacos intravenosos, que fue lo que ocasionó la ... defunción.

Según han confirmado este sábado fuentes de la Conselleria de Sanidad, el centro privado sí tiene permiso para el empleo de anestésicos locales, como establecimiento con actividad de odontología-estomatología.

La dueña de la clínica privada, Mireia Vila, había asegurado que no se empleó anestesia general, sino una sedación mediante una vía intravenosa para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Este tipo de fármaco se utiliza cuando el paciente está nervioso, circunstancia habitual con los niños.

La menor llegó poco antes de las cinco de la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria y los médicos trataron de reanimarla sin éxito.

Además, otra niña de cuatro años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia en la misma clínica permanece ingresada, aunque continúa estable, según las mismas fuentes.

Los síntomas iniciales de esta niña eran un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización, se le trasladó en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde permanece hospitalizada.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica.

Por su parte, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la niña de seis años tras ser asistida en la clínica dental.