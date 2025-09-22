Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia perjudica al sistema de riego del Jardín del Turia

El Ayuntamiento de Valencia ha sufrido un ataque informático ruso que ha afectado al funcionamiento del sistema de riego del Jardín del Turia. Así lo aseguran fuentes municipales, que señalan que el pasado martes, 16 de septiembre, se detectó «un funcionamiento anómalo» del sistema informatizado que depende del Organismo Autónomo de Parques y Jardines.

Según indican desde el Consistorio, el dispositivo llevaba diez años instalado y presentaba una fuga de seguridad, por donde se realizó la intrusión.

Asimismo, la actuación frente al ciberataque se centró en aislar los equipos afectados, una medida que permitió resolver la incidencia y restablecer el funcionamiento normal del sistema de riego.

De acuerdo con la información emitida por el Ayuntamiento de Valencia, la investigación ha revelado que el ataque se realizó a través de direcciones IP rusas. También destacan que no se han visto comprometidos otros equipos de los servicios municipales.