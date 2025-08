Christian Lesaec: «Desde el principio creímos que la CHJ tiene que responder»

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud-Valencia, con 550 asociados, representa a doce familiares de víctimas mortales y a una decena de heridos el pasado 29 de octubre en la causa penal abierta por presuntos homicidios y lesiones imprudentes. Su presidente, ... Christian Lesaec, se reunió el miércoles con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras hacerlo -junto a las otras dos entidades mayoritarias- con Pedro Sánchez o Ursula von der Leyen hace unos meses.

—¿Qué opinan de las críticas de la juez al informe de la Guardia Civil?

—Nuestro abogados están estudiando, por lo que prefiero no hacer valoraciones, aunque el auto va en la misma línea que viene siguiendo la juez de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Desde el principio pedimos imputar a Miguel Polo, porque entendimos que la CHJ tiene algo que responder y pensamos que tanto él como otras personas deben ser investigadas, pero la magistrada no ha querido. Hay cosas que no nos han parecido bien en la causa y hemos representado recurso a la Audiencia de Valencia, que se desestimó, pero en general estamos contentos con la actuación de la juez.

—La instructora centra la responsabilidad penal en la Generalitat, pero ustedes también apuntaron a la CHJ.

—Antes de querellarnos en enero hicimos un estudio y llegamos a una conclusión. Había una serie de personas del Cecopi responsables de la gestión -entre ellos la exconsellera imputada, Salomé Pradas- y la Confederación estuvo durante un par de horas en un silencio informativo y no entendemos por qué. Lo suyo era investigar a todos y después ya se decidiría. Así lo planteamos.

—¿Cómo fue su reunión con Feijóo?

—Fue una conversación cordial y con buena sintonía. Le sorprendió que todavía haya gente que no sabe dónde están sus coches. También le trasladamos que hay garajes, ascensores, parques o piscinas municipales que no pueden utilizarse. Hemos comparado los planes de reconstrucción del Gobierno y la Generalitat. Ambos requieren fondos europeos; uno habla de 'reforestación' y el otro de 'mejora mediambiental'; los dos quieren intervenir en los distintos barrancos… El propio Feijóo nos dijo que eso era absurdo. Llegamos a la misma conclusión. Queremos que haya un único plan coordinado en el que ambas administraciones trabajen conjuntamente y se comprometió a hablar con Mazón para intentar buscar un acercamiento al Gobierno de España. Nos explicaron también que, a su parecer, tendría que haberse declarado la emergencia nivel 3 porque la Generalitat no tenía recursos para hacer frente a una catástrofe tan grande.

—¿Esa falta de coordinación entre administraciones está lastrando la reconstrucción?

—Hay coordinación, y esto es mi opinión personal, cuando no tienen más remedio. Los presidentes Pedro Sánchez y Carlos Mazón no se han reunido en nueve meses. Por ejemplo, en materia de salud mental, a la hora de enviar equipos de atención psicológica, las dos instituciones sí que han colaborado. Pero cuando hablamos con el PP nos dicen que no es fácil colaborar con el Gobierno y cuando hablamos con Delegación del Gobierno nos dicen que no es fácil colaborar con la Generalitat. Al final tenemos la sensación de que esto es un partido de tenis y nosotros somos la pelota.

—¿Por qué no quieren mantener un encuentro con Carlos Mazón?

—Los afectados asociamos la figura de Carlos Mazón a la nefasta gestión de la tragedia, a que no se nos avisó, a que la alerta llegó a las 20.11 horas... No se sabe qué hizo por la mañana y ha dado distintas versiones. Levanta mucha desconfianza entre nosotros. Le explicamos a Núñez Feijóo que no es cuestión de colores o partidos. Tenemos asociados del PP que nos dicen que no están en contra del partido, sino del líder en la Comunidad Valenciana. Algunos de nuestros asociados se negaban directamente a que nos reuniéramos con él y buscamos una solución de consenso: que la reunión fuera en la zona cero, siempre y cuando nos hubieran invitado a participar en la comisión de las Cortes Valencianas y que hubiera presencia de cámaras. El equipo de Mazón nos dijo que está última condición era inasumible para ellos. Feijóo dice que para él también lo es.