Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Cheste abre el 'Puente de la Memoria' con el que restablece la conexión directa con la A-3

La nueva infraestructura ha sido reconstruida integralmente por la Diputación de Valencia

Radiografía de una reconstrucción atascada en el papeleo

El municipio valenciano de Cheste ha abierto este domingo el puente de acceso a la localidad por la CV-378, denominado ahora como 'Puente de la Memoria', con el que conecta las zonas urbana e industrial con la autovía A-3.

Este nuevo ... nombre de la infraestructura simboliza la recuperación de la red provincial de carreteras tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

