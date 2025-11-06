Suscribete a
La CEV abre una nueva etapa con Lafuente como presidente: «La reconstrucción debe quedar fuera de batalla política»

Salvador Navarro se despide de la patronal valenciana tras 14 años de liderazgo pidiendo a los gobernantes que no conviertan a los ciudadanos en «actores secundarios» cuando pasan las elecciones

Vicente Lafuente y Salvador Navarro, este jueves, en la Asamblea Electoral de la CEV
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha elegido este jueves como nuevo presidente a Vicente Lafuente, quien ha pedido durante su primer discurso al frente de la patronal que, ante la situación de la región, «la prioridad ahora no sean las ... estrategias y calendarios electorales». Lafuente ha remarcado así la necesidad de que se aprueben unos presupuestos y haya «estabilidad política», porque «la reconstrucción es urgente, justa y debe quedar fuera de cualquier batalla política».

