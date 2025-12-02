Suscribete a
ABC Premium

El Centre del Carme supera las cifras de público de los últimos diez años con más de 350.000 visitas

La también sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha superado las 350.283 entradas con su mejor registro histórico

Chayanne en Valencia: actuará en el Roig Arena el 26 de julio dentro de su 'Bailemos Otra Vez Tour 2026'

Una de las actividades en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de Valencia
Una de las actividades en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha recibido un total de 350.283 visitas en lo que va de año, y supera ya este mes de noviembre las cifras de visitantes ... de los últimos diez años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app