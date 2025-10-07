El CCCC expondrá las obras de 27 artistas seleccionados en la IV Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge

El Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC) de Valencia expondrá la obra de 27 artistas valencianos, seleccionados de entre más de un centenar, en la IV Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge, cuyos nombres ha dado a conocer este martes, 7 de ... octubre, la Fundación Juan José Castellano Comenge (JJCC).

De esta forma, el 13 de noviembre el Centre del Carme será por primera vez sede de la Bienal Mª Isabel Comenge, certamen de artistas emergentes cuya finalidad es promover y difundir el arte de la Comunidad Valenciana, que está dotado con un premio de 22.000 euros, uno de los más importantes de España y el de mayor dotación en la Comunidad Valenciana.

El director-gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Nicolás Bugeda, ha recordado que la Fundación Juan José Castellano Comenge y el Consorcio de Museos «comparten los mismos objetivos de promoción del arte valenciano, por este motivo el Centre del Carme abre sus puertas por primera vez a la Bienal Mª Isabel Comenge».

Asimismo, ha señalado «la importancia de que instituciones públicas y privadas aúnen esfuerzos para apoyar a nuestro sector creativo» y ha mostrado su «satisfacción por acoger una de las exposiciones más prometedoras del panorama artístico valenciano y uno de los premios más importantes a nivel nacional».

El jurado integrado por el ganador del primer premio de la pasada edición, Oliver Johnson; el comisario y crítico de arte, Salvador Torres; el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; la técnica de Exposiciones del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Isabel Pérez Ortiz; y el pintor y catedrático Horacio Silva, asesor de arte de la Fundación JJCC, ha dado hoy a conocer los seleccionados.

Los artistas que participarán en la IV Bienal de pintura Mª Isabel Comenge son: Adrián Joques, Agustín Esteso, Alejandra de la Torre, Araceli Pérez, Borja Docavo, Carla Fuentes, Daniel García, Fernando Jiménez, Ferran Gisbert, Helga Grollo, Joël Maestre, Jorge Llopis, José Luis Cremades, Josep Tornero, María Aranguren, María Salgado-Araujo, Mery Sales, Miquel Ponce, Mónica Jover, Nanda Botella, Nuria Rodríguez, Pablo Bellot, Rafael de Corral, Ramón Martínez, Sergio Rocafort, Silvia Lerín y Volkan Diyaroglu.

La Bienal de pintura Mª Isabel Comenge, creada por la Fundación JJCC para impulsar a los artistas noveles valencianos, cuenta con la colaboración del CMCV y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València desde sus inicios.

Se trata del certamen con mayor dotación de la Comunidad Valenciana. Los ganadores del primer y segundo premio recibirán 15.000 euros y 7.000 euros, respectivamente.

Colección

Asimismo, las obras premiadas pasarán a formar parte de la Colección de la Fundación Juan José Castellano Comenge de pintura valenciana de los siglos XX y XXI que, tras el fallecimiento de su fundador, continúa ampliándose bajo la dirección de Horacio Silva.

La III Bienal tuvo lugar en 2023 en las Atarazanas de Valencia. Oliver Johnson logró el Primer Premio con la obra 'Gross Nussknacker; Keke Vilabelda consiguió el Segundo Premio con 'S/T Common Ground'; y José Luis Cremades con la obra 'Still Life' y Sergio Barrera con 'Thizomes (Violonceous) No1', lograron el primer y segundo accésit, respectivamente.

La Fundación JJCC nació en noviembre de 2016 con el objetivo de contribuir al desarrollo social y cultural de la Comunidad Valenciana. Auspiciada por el empresario Juan José Castellano Comenge, cuenta con un patronato formado por diez miembros procedentes de diversos ámbitos profesionales: notarios, abogados, economistas, historiadores de arte, empresarios y médicos. Su actividad se centra en el fomento del arte y las acciones sociales.