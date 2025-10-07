Suscribete a
ABC Premium

El CCCC expondrá las obras de 27 artistas seleccionados en la IV Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge

El jurado ha dado a conocer el nombre de los seleccionados de entre más de un centenar presentados

El Congreso desbloquea la comisión de investigación por la dana tras aceptar el PSOE que acuda Sánchez

Imagen del jurado de la IV Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge
Imagen del jurado de la IV Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC) de Valencia expondrá la obra de 27 artistas valencianos, seleccionados de entre más de un centenar, en la IV Bienal de Pintura Mª Isabel Comenge, cuyos nombres ha dado a conocer este martes, 7 de ... octubre, la Fundación Juan José Castellano Comenge (JJCC).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app