La causa judicial de la dana entra en El Ventorro y deja al PP en vilo

La declaración como testigo de la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este lunes ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la barrancada del 29 de octubre de 2024 ha elevado -todavía más- la tensión ... en el PP. Hasta ahora la magistrada había dejado todo lo relacionado con el líder autonómico en un segundo plano por su condición de aforado, pero la Audiencia de Valencia le ordenó la semana pasada que interrogara a Maribel Vilaplana, que almorzó con él en el restaurante El Ventorro de Valencia entre las 15 y las 18.45 horas del día de la dana.

Cualquier nueva revelación o pequeño detalle de lo ocurrido en esa larga sobremesa se unirá a la extensa lista de cambios de versión sobre la naturaleza y la duración de la misma. Lo que primero fue un almuerzo privado, después pasó a ser una comida de trabajo, y más tarde, un encuentro como presidente del PP valenciano para ofrecerle a Vilaplana la dirección de la radiotelevisión pública autonómica. El partido no puede permitirse más sobresaltos, señalan fuentes consultadas por ABC, y sin embargo todo apunta a que la comparecencia de Vilaplana -obligada a decir la verdad- «sólo puede salir mal».

Las continuas informaciones que se publican sobre este asunto no ayudan. El entorno de Vilaplana tuvo que desmentir este sábado que la periodista mostrara un vídeo de Utiel inundado al presidente. Las fuentes consultadas por este periódico lamentan el daño reputacional que está sufriendo. La presión es máxima y está afectando a su salud. El mismo sábado tuvo que acudir al hospital. A la espera de un diagnóstico médico, que no se había dado al cierre de esta edición, su intención seguía siendo declarar para poder cerrar este capítulo.

El interrogatorio sólo puede versar sobre lo que ella pudiera escuchar o Mazón le contó hasta que se despidieron cerca de las siete de la tarde en un aparcamiento cercano, según se conoció la semana pasada. Las llamadas entre Mazón y la exconsejera Salomé Pradas -al mando de la emergencia- son clave y articularán la comparecencia. Hablaron cuatro veces desde que se inició el Cecopi y mientras él estuvo en El Ventorro.

Una de las conversaciones -a las 18.16 h- se prolongó durante siete minutos, la más larga que mantuvieron esa tarde por teléfono. Pradas quiso recalcar el viernes que informó al presidente de todo lo que acontecía en el órgano que dirigía la crisis, incluido del lanzamiento del mensaje ES-Alert tardío que centra la causa penal. Eso sí, ambos coinciden en que él no participó en el envío del mismo.

En una carta remitida a los medios a principios de septiembre, Vilaplana explicó que el presidente empezó a recibir llamadas que cortaban su conversación, pero ella se mantuvo ajena: «No pregunté, no participé ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto». Es este último extremo el que más preocupa en el PP, que su declaración ahonde en la imagen de un presidente ausente e impasible pese a la información que tenía durante las horas más críticas de una catástrofe histórica.