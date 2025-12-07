Catalá, sobre la Maratón de Valencia 2025: «Es un atractivo de ciudad que propone una vida saludable»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asistido este domingo al Maratón València Trinidad Alfonso Zurich 2025, donde ha realizado el segundo disparo de salida de este evento deportivo. «València entiende que nuestro futuro pasa por una gran maratón, que ... es un atractivo de ciudad y de filosofía de vida mediterránea que propone una vida saludable», ha señalado, además de mostrarse satisfecha porque ha salido un «día redondo» y «fantástico», también por el buen tiempo.

Catalá ha entregado la medalla a Peres Jepchirchir, que ha quedado en segunda posición, tras la carrera de John Korir que se ha ganado la maratón en categoría masculina y Joyciline Jepkosgei en fenemina, que ha batido el récord de la maratón valenciana con 2:14 y que consigue la mejor marca mundial del año, según ha informado el consistorio en un comunicado.

«Somos uno de los maratones más importantes del mundo, con 36.000 personas corriendo y muchas más animando en todas nuestras calles», ha subrayado Catalá, que ha alabado «la respuesta de los valencianos», de «empatía con la prueba y de disfrute de este día: somos una ciudad volcada con la prueba».

En esta línea, ha indicado en que la Maratón es «la carrera más especial de todo el año, es la más importante del circuito de carreras de Valencia, que es Ciudad del Running y estamos muy satisfechos porque tenemos un récord mejor marca del año de todo el mundo en chicas y es una muestra de la importancia de las mujeres en el deporte».

«Ya estamos en un 23% de corredoras y vamos subiendo progresivamente», ha subrayado la alcaldesa, quien ha recalcado, especialmente, que el récord del mundo sea femenino en Valencia es «una gran noticia».

A su juicio, la prueba «ha ganado mucha calidad y estamos muy orgullosos como ciudad de poder contribuir con la complicidad y la empatía de todos los valencianos que salen a animar a los corredores y que esta sea una de las mejores experiencias para los participantes en 2025, no solo por la ciudad, que se vuelca con los corredores, sino también por el clima».

En esta línea, ha felicitado a la organización «porque cada año se superan y nos están haciendo sentir muy orgullosos. La organización, junto con el Ayuntamiento, vamos mejorando en el recorrido, las vías de evacuación, la movilidad en el resto de la ciudad».

Corredores durante la prueba EFE

Asimismo, ha añadido que en el día de hoy se ha realizado «un dispositivo exigente, porque es día exigente en la ciudad donde además de la maratón tenemos baloncesto y fútbol por lo que la movilidad es complicada, por lo que en las redes sociales de la Policía Local tienen un buen canal para informarse de cómo moverse por la ciudad».

En este sentido, la alcaldesa ha destacado el amplio dispositivo movilizado por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad de los más de 36.000 corredores que asisten a la prueba, así como de todos aquellos que se han acercado a disfrutar del Maratón, formado por 510 agentes de Policía Local y voluntarios de Protección Civil, 1.707 vallas -que se unen a las instaladas por la organización-, siete pasos controlados para vehículos de emergencia, cuatro zonas de estacionamiento para participantes y refuerzo de limpieza.

«Los valencianos estamos muy orgullosos del Maratón Trinidad Alfonso. Nos posiciona a nivel mundial como una ciudad atractiva para el deporte, capaz de organizar y disfrutar de unos de los eventos que más nos identifican porque esta ciudad es la ciudad del running», ha finalizado la alcaldesa.

José Díez: «Foco del atletismo mundial»

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha subrayado ete domingo la importancia del Maratón Valencia Trinidad Alfonso como «motor de promoción turística y económica», durante su asistencia a la 45ª edición de la prueba, «uno de los eventos deportivos de mayor proyección internacional y que cada año sitúa a la Comunitat Valenciana en el foco del atletismo mundial y atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales».

Díez ha subrayado el papel del turismo deportivo como «segmento estratégico dentro de la política turística autonómica». «Eventos como este demuestran la capacidad de la Comunitat para acoger citas de prestigio internacional, generando oportunidades para el sector turístico y proyectando una imagen de calidad, sostenibilidad y hospitalidad», ha señalado el vicepresidente.

Según la organización de la prueba, la edición de 2025 es la más multitudinaria de su historia, con 36.000 participantes. Además, el 67 por ciento de los corredores inscritos provienen de fuera de España, en concreto de 150 países diferentes, siendo Francia, Reino Unido e Italia los principales mercados emisores.

En este contexto, Díez ha resaltado en un comunicado el «impacto económico» que tiene el Maratón en la ciudad y en la Comunitat Valenciana, y ha señalado que este año la coincidencia con un puente festivo y la buena climatología «auguran que esta prueba deportiva supere los 40 millones de gasto turístico del año pasado, entre corredores y acompañantes».

Para José Díez, la edición 2025 del Maratón de València «refuerza su posición como una de las pruebas más destacadas del calendario mundial y contribuye de manera significativa a la dinamización turística y económica del destino».

También, ha felicitado a la organización por la «excelente acogida» del evento un año más y ha reconocido el trabajo de voluntarios, fuerzas de seguridad, entidades colaboradoras y ciudadanía, «cuyo compromiso hace posible que Valencia siga consolidándose como una de las grandes capitales del running», ha concluido.

Imagénes turísticas en los 42 puntos kilométricos

Para la prueba, Turisme Comunitat Valenciana ha vuelto a señalizar los 42 puntos kilométricos del Maratón de València con imágenes turísticas que invitan a descubrir y viajar por los diferentes destinos de las tres provincias. Se trata del sexto año consecutivo en el que Turisme participa en esta acción promocional, que convierte el recorrido en un «auténtico escaparate visual del territorio», ha destacado la Generalitat.

Turisme CV colabora con el evento a través del convenio anual con Visit València, dotado con 900.000 euros. Además, se realiza una inversión directa de 24.000 euros para campañas digitales y la señalización de los 42 paneles del recorrido.