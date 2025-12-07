Suscribete a
Fórmula 1 | Verstappen y Norris pugnan en Abu Dabi por el Mundial en la última carrera del año

Catalá, sobre la Maratón de Valencia 2025: «Es un atractivo de ciudad que propone una vida saludable»

La alcaldesa destaca la proyección de la prueba y la Generalitat Valenciana que funciona como «motor de promoción turística y económica»

Korir y Jepkosgei se coronan en el maratón de Valencia

La ganadora de la Maratón de Valencia 2025, la keniata Janeth Jepkosgei, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y a la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero
EFE

Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asistido este domingo al Maratón València Trinidad Alfonso Zurich 2025, donde ha realizado el segundo disparo de salida de este evento deportivo. «València entiende que nuestro futuro pasa por una gran maratón, que ... es un atractivo de ciudad y de filosofía de vida mediterránea que propone una vida saludable», ha señalado, además de mostrarse satisfecha porque ha salido un «día redondo» y «fantástico», también por el buen tiempo.

