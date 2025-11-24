Catalá refuerza los medios contra la violencia de género con el Centro Integral para la Prevención

El Ayuntamiento de Valencia ha reforzado sus medios contra la violencia de género con la creación y puesta en marcha del Centro Integral para la Prevención de la Violencia de Género (CIVIG), un nuevo servicio gestionado por la Policía Local de ... la ciudad e impulsado por el grupo Gama, la unidad de este cuerpo de seguridad dedicada a proteger a las víctimas en este ámbito.

La alcaldesa, María José Catalá, que ha presentado este lunes el CIVIG a las entidades sociales de la ciudad, ha subrayado que la emprendida contra la violencia de género es «una lucha de todos». «Contra esto vamos todos», ha apuntado, además de asegurar que el objetivo es «seguir sumando seguridad y restando miedo».

Asimismo, ha destacado que este nuevo servicio se ha dado a conocer la víspera del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. «No puede haber nada mejor para reivindicar mañana», ha expuesto. «La erradicación de esta lacra es una causa que nos compromete a todos. Y Valencia nunca ha sido ajena a esta responsabilidad», ha declarado.

La responsable municipal ha agradecido la idea de impulsar un centro de este tipo y ha resaltado la labor desarrollada por la comisaria de la Policía Local de Valencia, Estefanía Navarrete, responsable del grupo Gama, para reivindicarlo y hacerlo realidad.

Esta agente ha indicado que la puesta en marcha del CIVIG busca «seguir creciendo» para combatir la violencia contra la mujer, «avanzar y llegar antes, prevenir y anticiparse», al tiempo que ha recordado que el grupo Gama se creó en 2023. «Gama ya es adulto y quiere crecer», ha aseverado.

Las instalaciones del Centro Integral para la Prevención de la Violencia de Género están ubicadas en la calle Santa Cruz de Tenerife de Valencia, junto a la central de la Policía Local. Estas nuevas dependencias se sitúan en unas naves rehabilitadas que fueron construidas en 1942 y que formaban parte del antiguo cuartel de la Aviación.

«Hace 22 años dimos un paso fundamental. En 2003, Valencia fue pionera en España al crear una unidad especializada dentro de su Policía Local, el grupo Gama, para asistir a las víctimas de violencia de género. Desde entonces, más de 28.600 mujeres han recibido asistencia y protección», ha señalado la alcaldesa, que ha manifestado que con la puesta en marcha del CIVIG se da «un paso más hacia una ciudad más segura, más justa y más humana».

Catalá ha comentado que «la treintena de agentes que conforman esta unidad se han convertido en el rostro humano de la lucha contra la violencia de género en Valencia». «Gracias a este equipo humano, hay una mujer que encontró respaldo, seguridad y la posibilidad de empezar de nuevo», ha añadido.

Protección a 1.340 víctimas

Actualmente, este cuerpo policial especializado tiene adscritas bajo su protección a unas 1.340 víctimas, cerca de 900 mujeres. «Prevenir, proteger y perseguir. En ese orden y sin fisuras. Ese es el objetivo de este nuevo centro», ha afirmado la alcaldesa.

El Ayuntamiento ha destinado más de 600.000 euros en las nuevas dependencias policiales, que cuentan con una superficie útil de 350 metros cuadrados. La sede del equipo Gama consta de una única planta, compuesta por una sala recepción y una de espera, tres despachos grandes, comedor, zona briefing, zona coworking, aseos y cuarto de limpieza.

Los agentes de la unidad Gama desempeñan su trabajo «con criterios de calidad y eficiencia en los estándares del seguimiento, para evitar, en la medida de lo posible, cualquier riesgo para la víctima y sus hijos». El consistorio ha apuntado que eso «les ha permitido tener prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional desde sus inicios».

Navarrete ha explicado que este cuerpo especializado «ha realizado 2.488 intervenciones en esta materia en lo que llevamos de año, lo que supone 226 intervenciones al mes». «La violencia de género supone un tercio de los detenidos por la Policía Local de Valencia. Esto nos puede parecer desalentador por la magnitud del fenómeno, pero no olvidemos que este problema aún está saliendo a la luz», ha destacado.

«La violencia de género es un iceberg que está emergiendo y como servidores públicos debemos tener preparación y formación para poder afrontar esta situación y dar el mejor apoyo a la víctima y a sus hijos», ha añadido la responsable policial.

La comisaria ha expuesto que desde el CIVIG no solo «se va a proteger a las víctimas que han entrado en el sistema», también «a todas aquellas que no se han atrevido aún a dar el paso: las que están emergiendo del iceberg».

«Aquí tienen un lugar hecho para ellas y sus hijos e hijas, para que se encuentren entendidas, comprendidas, con personal especializado que será capaz de acompañarlas en el difícil, pero necesario, camino de salida de la violencia», ha anunciado la responsable de la unidad Gama.

Este nuevo centro de la Policía Local de Valencia cuenta con personal experimentado y preparado en prevención, detección del delito, análisis de datos, concienciación en el tejido social, trabajo psicosocial, intervención y protección de víctimas, entre otras materias.

Catalá ha anunciado que se conectará con el Espai Dona, dependiente también del consistorio, y que se prevé sumar a sus efectivos personal que pueda estar pendiente de los menores víctimas por lo que respecta a su situación escolar. Navarrete ha destacado también la idea de ampliar el servicio con un equipo psicosocial con profesionales de la psicología y el derecho entre otros.