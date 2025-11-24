Suscribete a
Catalá refuerza los medios contra la violencia de género con el Centro Integral para la Prevención

La alcaldesa de Valencia subraya que esa es «una lucha de todos» y asegura que el objetivo es «seguir sumando seguridad y restando miedo»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, saluda al personal del Centro Integral
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, saluda al personal del Centro Integral ABC

Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha reforzado sus medios contra la violencia de género con la creación y puesta en marcha del Centro Integral para la Prevención de la Violencia de Género (CIVIG), un nuevo servicio gestionado por la Policía Local de ... la ciudad e impulsado por el grupo Gama, la unidad de este cuerpo de seguridad dedicada a proteger a las víctimas en este ámbito.

