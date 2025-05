Catalá muestra «colaboración absoluta con Fiscalía» para facilitar «toda la documentación» de Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), ha asegurado este lunes que desde el ayuntamiento de la ciudad se ofrece «colaboración absoluta con la Fiscalía» para facilitar «toda la documentación» que solicite sobre la Fundación Valencia Activa, dependiente de la Concejalía de Empleo.

Catalá, que ha participado en la presentación de los nuevos proyectos de Bioparc Valencia, se ha pronunciado de este modo preguntada por las diligencias incoadas por la Fiscalía de Valencia por un contrato de patrocinio adjudicado por el concejal de Patrimonio y exsegundo teniente de alcalde y exedil de Empleo, Parques y Jardines Juan Manuel Badenas (Vox) a una entidad editorial y por la información al respecto que la Guardia Civil ha requerido al Ayuntamiento y a la citada entidad.

«Como dije la semana pasada, nosotros colaboración absoluta con la Fiscalía facilitando toda la documentación que nos soliciten», ha respondido la primera edil.

El pasado miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en el edificio principal del Ayuntamiento de Valencia y en la sede de Valencia Activa para requerir información sobre esta entidad.

«Más contratos»

Desde la oposición en el consistorio, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, ha anunciado este lunes que su grupo pondrá en conocimiento de la Fiscalía «más contratos firmados por Valencia Activa» para que «se amplíe la causa y para que investiguen cada euro de los valencianos que ha sido dedicado para algo para lo que no era su finalidad».

Sanjuán ha censurado que Juamna Badenas pensara «que podía hacer lo que quisiera en el Ayuntamiento de Valencia» y ha lamentado que «la realidad es que hasta el momento María José Catalá está dejándole hacer lo que quiera con el dinero de todos y todas», según ha informado el PSPV en un comunicado.

«Parece que Badenas se estaría dedicando a contratar a amigos para generar una 'Gestapo' política interna en el ayuntamiento con recursos públicos», ha expuesto el representantes del grupo socialista, que ha asegurado que el edil de Vox «tendrá que responder ante la justicia».

Borja Sanjuán ha asegurado que «la pregunta es qué va hacer Catalá», al tiempo que ha recordado que la alcaldesa «echó a Badenas del gobierno cuando había menos sospechas de corrupción de las que hay ahora». «Después de que haya entrado la UCO al Ayuntamiento es incomprensible que siga siendo concejal del gobierno», ha añadido el portavoz del PSPV.

El representante del grupo socialista ha considerado que María José Catalá no cesa a Badenas porque «perdería las votaciones en el pleno» del consistorio «y demostraría que no tiene mayoría para gobernar».

«Valencia está en manos de una alcaldesa débil que antepone ganar una votación a volver a vincular la reputación de la ciudad a la corrupción», ha manifestado Sanjuán.

Por parte de Compromís, el otro grupo de la oposición en el consistorio, su portavoz, Papi Robles, ha señalado que la presencia de agentes de la Guardia Civil en este ayuntamiento ha ido «un hecho muy grave» y ha censurado que la alcaldesa no haya apartado de su gobierno a Juanma Badenas.

«Un hecho muy grave»

«El pasado miércoles vivimos un hecho muy grave que nos retrotrae a la etapa más oscura de la corrupción del PP en Valencia. Mientras se celebraba el pleno del Ayuntamiento, la UCO registraba las dependencias de València Activa para obtener documentación de los contratos supuestamente fraudulentos de Badenas», ha expuesto Robles en un comunicado.

«Solo dos años ha tardado el gobierno del PP y Vox, encabezado por Catalá, en hacer que este ayuntamiento vuelva estar rodeado por la corrupción», ha añadido la representante de Compromís, que ha destacado que este grupo denunció «ante la Fiscalía esta gestión en la fundación municipal por supuestos delitos de prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental en contratos de publicidad».

«Un gobierno investigado por corrupto, es un gobierno corrupto. Y una alcaldesa con un gobierno corrupto, que no echa a la corrupción, es una alcaldesa corrupta. Aún no podemos entender cómo a día de hoy Catalá todavía no ha echado de su gobierno a Badenas. Solo se puede entender si ella quiere mantener su poder a cualquier precio», ha remarcado Papi Robles.