Catalá censura que el Gobierno no declare de excepcional interés la Capitalidad Verde y los Gay Games

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), ha censurado este lunes que el Gobierno central no haya considerado acontecimientos de excepcional interés público la Capitalidad Verde Europea que esta ciudad ostentó en 2024 y eventos que acogerá como los Gay Games. La primera edil ha afirmado que «es inadmisible el rechazo» del Ejecutivo español, al que ha acusado de actuar «pensando más en su interés político que en el interés público de los valencianos».

Catalá ha exigido que se aprueba un Decreto Ley que declare Acontecimientos de Excepcional Interés Público tanto la Valencia Capital Verde Europea 2024 como los Gay Games 2026, además de solicitar que también tenga ese reconocimiento Valencia Digital Summit.

La responsable municipal ha lamentado el «desprecio» del Gobierno central hacia la capital valenciana al no haber aceptado »ninguna de las propuestas planteadas« para esa consideración desde esta ciudad en el Decreto Ley 8/2025 de 8 de julio. Así, ha destacado que se han incluido 28 eventos en distintos lugares de España y ha insistido en que entre ellos no figura ni Valencia Capital Verde Europea 2024 ni los Gay Games 2026.

«Nos preguntamos por qué han dejado fuera a Valencia y cuál es el motivo real de esta exclusión», ha expuesto Catalá, que ha añadido que espera que «no haya sido el sectarismo y la deslealtad institucional del presidente --del Gobierno, Pedro-- Sánchez» para «castigar a los valencianos por no tener en el Ayuntamiento y en la Generalitat un gobierno de su cuerda política».

La primera edil, que se ha pronunciado de este modo en la presentación del PAI del Grao, ha censurado el «ejercicio de desprecio» hacia Valencia y hacia la Comunidad Valenciana. «No hay ningún acontecimiento de la Comunidad y no hay ninguno de Valencia. No está la Capitalidad Verde. No está el Año Jubilar del Santo Cáliz. No está el Valencia Digital Summit y no están los Gay Games», ha agregado.

«Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, la mitad de los eventos son los de Cataluña. Tampoco sorprende. Hay cosas que en política no sorprenden y la compra de votos tampoco», ha apostillado Catalá. Ha añadido que «si el Gobierno maltrata a Valencia, luego no se sorprenda por cómo tratará la ciudad al Gobierno de Pedro Sánchez en las próximas convocatorias electorales».

María José Catalá ha exigido al Ejecutivo central que «utilice la misma fórmula legal para declarar esos dos eventos como excepcionales. »A los valencianos no nos vale la excusa de que no pueden hacerse estas declaraciones porque no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado. Se pueden hacer a través de un Decreto Ley como se ha hecho con los acontecimientos aprobados ayer», ha apuntado.

La alcaldesa ha insistido en la voluntad del consistorio de la capital valenciana para pedir también que Valencia Digital Summit sea declarado como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

«Esta declaración supondría una oportunidad para incentivar aún más la colaboración público-privada y facilitar el compromiso del tejido empresarial valenciano», ha asegurado, a la vez que ha dicho que con esos mecanismos se podrá «reforzar la proyección internacional del evento y consolidar València como ciudad líder en innovación».

«Clave»

El ayuntamiento de esta ciudad ha remarcado que la obtención de la declaración como Acontecimiento de Excepcional Interés Público es «clave para conseguir un respaldo significativo a nivel nacional e internacional» y ha resaltado que eso «contribuye a su éxito y visibilidad». Además, ha recordado, permite beneficiarse fiscalmente a todas las empresas, instituciones y personas que apoyen esos eventos.

La propuesta de acuerdo sobre Capital Verde Europea 2024 solicita que el programa de apoyo a este acontecimiento se extienda desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá la implementación de diversas iniciativas y proyectos que promuevan la sostenibilidad ambiental y dejen un patrimonio sostenible que perdure a lo largo de los años en la ciudad de Valencia.