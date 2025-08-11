Castellón pondrá medios frente a los jabalíes en varios barrios porque empiezan a provocar accidentes de tráfico

Imagen de un accidente de tráfico con jabalíes difundida en julio por la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana

El concejal de Medio Ambiente de Castellón, Cristian Ramírez, ha anunciado «más medidas que permitan reducir la superpoblación de jabalíes» en varios barrios especialmente afectados por la plaga, tras cazar 15 ejemplares en apenas tres días con un par de jaulas-trampa. Un síntoma de su presencia creciente y peligrosa para los vecinos y ahora también para los conductores.

«Estamos trabajando en la obtención de una subvención de la Conselleria que servirá para poner en marcha de un servicio integral para el control de estos animales y que se pondría en marcha en diferentes puntos de la ciudad, aumentando los recursos existentes en estos momentos», ha detallado.

Visita de responsables munciipales de Castellón a las jaulas instaladas para cazar jabalíes ABC

De hecho, hay un nuevo decreto autonómico que ofrece este financiación, presentado recientemente por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus a un grupo numeroso de alcaldes en Valencia, tal como publicó ABC. El problema se ha extendido en ambas provincias y se ve a estos cerdos salvajes cada vez más en pueblos e incluso playas, como empezó a ocurrir durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Acerca de ese primer balance en Castellón con las jaulas, el concejal ha resaltado que «esto es una muestra de la gran eficacia de este sistema de control de la población de estos animales, que se han convertido en un problema en muchas zonas urbanas y que son causantes de numerosas incidencias e incluso de accidentes de tráfico allí donde están presentes».

Este riesgo lo corroboran también desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, que en sus redes ha alertado de que «la sobreabundancia de especies de caza mayor provoca uno de cada tres accidentes en España», con una perspectiva más general, por otras especies que transitan cerca del hombre.

Según el nuevo informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), los accidentes provocados por animales se han duplicado en los últimos diez años, pasando de 17.170 en 2013 a más de 36.000 en 2024 en España. «Además, la DGT habla sobre la necesidad de efectuar una monitorización de las poblaciones de fauna silvestre y abrir un debate sobre la imperativa gestión de la sobreabundancia de especies como el jabalí», subraya la organización autonómica que representa a los cazadores, que se hace eco de una información difundida originalmente por la federación nacional, de la que forma parte..

El edil castellonense recuerda que «desde el equipo de Gobierno municipal se ha actuado con rapidez, atendiendo las peticiones de vecinos y gracias a la colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente».

Una manada de estos animales transitando por una rotonda en Castellón, en una imagen captada por un conductor ABC

Ramírez ha detallado que cada jaula tiene capacidad para unos 20 ejemplares y las dos primeras se han instalado en la zona de la Marjalería, una de las más afectadas.

«Somos conscientes de que la presencia de jabalíes es algo que preocupa a los vecinos de Castellón, pero también que durante años, desde los anteriores gobiernos municipales, no se gestionó el asunto seriamente, con eficacia y aportando los medios oportunos», ha apostillado el concejal, que confía en que «las capturas van a continuar en las próximas semanas, con el objetivo de mejorar la seguridad y el bienestar de los castellonenses».