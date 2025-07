Cartel con todos los Conciertos de Viveros 2025 en Valencia: horario, ubicación y entradas

En el marco de la Gran Fira de Valencia, también comienza este martes el ciclo de Conciertos de Viveros, que se pone en marcha en los Jardines de Viveros como «una de las citas musicales más importantes del verano en Valencia».

Un año más, este ciclo musical, que se prolongará hasta el 25 de julio, reunirá a grandes nombres de la música nacional e internacional en un entorno «privilegiado» al aire libre.

Tal como ha subrayado Gil, «este año el cartel vuelve a destacar por su variedad, calidad y amplitud de estilos musicales». Nombres reconocidos del panorama musical como Luis Fonsi, Simple Minds, Rosario, Vanessa Martín, La La Love You, Los Secretos, Sole Giménez, Juan Valderrama, Europe, The Human League, Víctor Manuelle, Camila, María José Llergo, Álvaro de Luna, Caravan Palace, Bombai, Marta Santos, Chiara Oliver, Alvama Ice, Hakuma que ya tiene 'sold out' desde hace meses, y muchos más conforman una programación pensada para todos los gustos y generaciones.

En total, 18 noches de conciertos que convierten la explanada de Viveros en «un referente musical del ámbito nacional, con un ambiente único donde la música en directo y el verano valenciano se dan la mano». Sole Giménez y Juan Valderrama serán los encargados de arrancar este ciclo este martes, que espera reunir a miles de aficionados a la música en vivo.

La concejala de Fiestas y Tradiciones ha destacado que «este año se sigue con la apuesta por un cartel ecléctico que refleja la esencia de los Conciertos de Viveros: una cita con artistas locales, nacionales e internacionales de reconocido prestigio, junto a nuevas voces emergentes que ya dejan huella».

Además, Gil ha puesto en valor el trabajo realizado junto a los promotores para «configurar una programación que no solo apuesta por la diversidad estilística, sino también por hacer partícipe a diferentes públicos y rangos de edad».

Entre las propuestas más esperadas se encuentran la primera visita a Valencia de Europe, banda «mítica» del rock internacional; el regreso de Simple Minds con su característico sonido ochentero; el show de Luis Fonsi, uno de los artistas latinos «más influyentes» del panorama global; así como los ritmos flamencos de Rosario y María José Llergo, el pop femenino de Vanessa Martín y la energía del indie-pop de La La Love You.

Este año también se suman artistas valencianos como Bombai, Moni Motes o De Rancho, que «aportan el sabor local y la frescura de los nuevos talentos».

Como novedad en esta edición, el recinto contará con una zona de 'foodtrucks' y restauración, donde el público podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica antes y durante los conciertos, lo que «complementará la experiencia cultural y de ocio pensada para disfrutar plenamente de las noches de verano en Valencia».