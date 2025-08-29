Las carpas informativas del Plan Valencia + Segura para prevenir futuras danas llegan a las pedanías del sur el 1 de septiembre

El Ayuntamiento de Valencia inicia el próximo lunes, 1 de septiembre, en las pedanías del sur el despliegue del Plan Valencia + Segura, que llegará a 25 barrios y todas las pedanías de la ciudad. Esta iniciativa municipal tiene como objetivo fundamental formar a la ciudadanía en medidas de autoprotección para responder a situaciones de emergencia.

Los servicios municipales han cerrado los dos primeros meses del calendario del plan, que incluye la formación, en septiembre y octubre, de cerca de 50 centros educativos y más de 60 entidades sociales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El calendario del despliegue de las carpas informativas para la primera semana de septiembre es el siguiente arranca el 1 en La Torre, en la Plaza de la Iglesia; en Forn d'Alcedo, el 2, en la Plaza del Río Segura; el 3 de septiembre, en la Plaza del Pueblo de Pinedo; el 4, en El Perellonet, en el Grupo del Marqués de Vallterra y el 5 en Castellar-l'Oliveral, en el Mercado Municipal.

«Aunque las charlas abordarán todas las alertas meteorológicas y cómo actuar en cada una de ellas, por el periodo en el que nos encontramos, al final del verano y ante la posible llegada de fenómenos como la gota fría o las danas, la formación se centrará en saber actuar y protegerse en casos de intensas lluvias«, ha destacado este viernes María José Ferrer San Segundo, concejala de Hacienda y alcaldesa en funciones.

Ferrer San Segundo ha recordado la «apuesta personal» de la alcaldesa, María José Catalá, por llevar a cabo este plan y ha destacado la «implicación y profesionalidad» del personal municipal, del equipo de la Cátedra Mesval de la Universidad de Valencia y de los alcaldes de las pedanías.

Formación práctica

Las acciones del Plan Valencia + Segura incluyen formación práctica sobre qué hacer antes, durante y después de una emergencia; la difusión del contenido del kit básico de emergencia familiar; así como el desarrollo de talleres personalizados según el perfil del público: escolar, personas mayores, personas con discapacidad, colectivos vulnerables, entre otros.

El plan cuenta con una amplia red de unos 300 formadores. Aunque se priorizan las pedanías, el Plan Valencia + Segura se va a ir extendiendo a toda la ciudad. Los servicios municipales han cerrado el calendario de carpas y acciones formativas para los meses de septiembre y octubre, con una programación escalonada que cubrirá 50 colegios, 65 entidades sociales y vecinales, en 25 barrios y todas las pedanías de Valencia.