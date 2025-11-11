Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valencianas, en la Comisión de Investigación de la dana en las Cortes Valencianas.

16:22 Baldoví le pregunta "dónde estaba donde la gente se estaba ahogando" El portavoz de Compromís le pregunta a Mazón dónde estaba a las 17.37 horas cuando "Pradas te informó de la extrema gravedad de lo que pasaba en Utiel y Requena y tú continuabas comiendo en el restaurante". "Si estabas informado cómo 'collons' no te levantaste de la mesa", concluye Baldoví.

16:20 Baldoví le pide la factura de El Ventorro Baldovi pregunta a Mazón: "¿Por qué no vas a declarar ante la juez de Catarroja?", "Por qué no entregas el acta de diputado?". No obstante, sigue afirmando que "no se va a creer nada de lo que diga". "¿A qué no llevas la factura de El Ventorro ni el registro de tus llamadas?", reflexiona.

16:19 Baldoví (Compromís) comienza su ronda de preguntas El síndic de Compromís, Joan Baldoví, lamenta en primer lugar la ausencia de las familias de las víctimas y que Mazón declare antes que ellas, lo que considera una "estafa". "Esta comisión está creada para salvarle el cuello a Mazón y limpiar su nefasta gestión"

16:17 José María Llanos (Vox): "¿Desde qué momento fue consciente de la tragedia?" El portavoz de Vox es el primero en preguntar a Carlos Mazón por su gestión de la dana. Entre las cuestiones, si la información emitida por Aemet por errónea, si la falta de información influyó en la tragedia, si Salomé Pradas esperó a su visto bueno para validar el envío del ES-Alert, así como desde cuándo estuvo encima de la mesa y cuándo fue consciente de la magnitud de la tragedia.

16:13 Vox comienza con un mensaje a Sánchez El síndic de Vox, José María Llanos, arranca su turno de intervención con un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Gracias por su comparecencia, usted sí se atreve, Sánchez no, porque no tiene vergüenza.

16:12 La presidenta de la comisión le recuerda a Mazón que tiene que decir la verdad La presidenta de la comisión de la dana en las Cortes Valencianas, Miriam Turiel (VOX), le recuerda a Mazón que su testimonio debe ser "veraz".

16:07 Primeros problemas: no se oye Los asistentes en la sala comunican que hay problemas con el audio, que no llega a las cámaras de los medios de comunicación presentes.

16:06 Comienza la sesión Arranca la tercera sesión de la comisión de la dana en las Cortes Valencianas. La secretaria de la Mesa pasa lista y da paso al presidente en funciones Carlos Mazón.

16:03 Protestas en los aledaños Mientras accedía el presidente en funciones a la sala de la comparecencia, en los aledaños de Les Corts protestan las asociaciones de víctimas de la dana, encabezadas por Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. Antes se acercaron políticos como Joan Baldoví y la ministra Diana Morant.

16:01 Entra Mazón Entra Carlos Mazón a la sala de la comparecencia en las Cortes Valencianas. Foto de Toni Jiménez

16:00 Acceden los grupos parlamentarios Los representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, Compromís y Vox ya están preparados. Sólo faltan los miembros del PP y el propio Mazón. Foto de Toni Jiménez.

15:56 Así es la sala donde comparece Mazón Todo preparado en la sala donde comparece Mazón a partir de las 16.00 horas. Un espacio pequeño al que solo accederá un pequeño grupo de periodistas mientras el resto sigue la emisión desde otra habitación. Los grupos parlamentarios empiezan a tomar asiento.

15:50 ¿Qué le van a preguntar PSOE y Compromís a Mazón? Los portavoces de PSOE y Compromís en las Cortes Valencianas, José Muñoz y Joan Baldoví, exigirán a Mazón que desgrane qué hizo la tarde de la dana, especialmente lo ocurrido en la famosa comida en El Ventorro con una periodista, sobre todo en los 37 minutos en los que "no cogía ni devolvía llamadas" tras acompañar a Vilaplana al parking. Para ambos, la pregunta "clave" es saber si Mazón "bloqueó el envío de la alerta Es-Alert". Además, le pedirán que deje su acta de diputado, que entregue la factura del restaurante y que vaya a declarar voluntariamente ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la emergencia.

15:46 Mazón comparece después de que Feijóo proponga a Pérez Llorca como su sustituto La declaración de Mazón se produce pocas horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propusiera al secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituirlo al frente de la Presidencia de la Generalitat. Lee la noticia completa en este enlace.

15:44 Sánchez y sus ministros declinaron comparecer en la comisión Para la sesión de la comisión de investigación de este martes estaban citados inicialmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros -Mª Jesús Montero, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y la exministra Teresa Ribera- y la delegada del Ejecutivo central en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Sin embargo, todos ellos han excusado oficialmente su asistencia alegando «doctrina reiterada» del Consejo de Estado que estipula que los parlamentos autonómicos «no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado».

15:42 Así será la comparecencia de Mazón El plan de trabajo de la comisión, aprobado por PP y Vox, estable el siguiente orden: 3 minutos para cada grupo parlamentario.

15 minutos para el compareciente.

Un segundo turno para los grupos parlamentarios de 6 minutos.

Un turno final del compareciente de otros 6 minutos. No obstante, se reserva a la mesa la posibilidad de ampliar el tiempo con un tope máximo de otros 7 minutos «si fuese necesario».

15:40 Primer político en la comisión de la dana Mazón será el primer político que acude a la comisión de la dana del parlamento autonómico, que hasta ahora sólo había recibido el testimonio de técnicos en sus dos sesiones.

15:37 Protestas frente a las Cortes Valencianas Un grupo de manifestantes se concentra bajo despliegue policial a las puertas del parlamento autonómico donde comparecerá Mazón. El presidente en funciones ha llegado a las Cortes Valencianas a las 14.00 horas después de acudir a primera hora al Palau de la Generalitat. Foto de Toni Jiménez