Carlos Ferrando, nutricionista del Valencia CF: «Los suplementos deben ser el último recurso. El error es otorgarles demasiada importancia»

Carlos Ferrando, nutricionista del Valencia Club de Fútbol, explica cómo el deporte profesional ha evolucionado en la última década gracias a nuevas métricas y herramientas que optimizan la adherencia a los planes nutricionales y apunta por qué los suplementos «deben ser el ... último recurso».

Ferrando ha repasado en una jornada de formación en la Universidad Católica de Valencia (UCV) las pautas clave de la nutrición deportiva actual: hidratación, timing nutricional según las cargas de entrenamiento, priorización de carbohidratos, adecuada distribución de proteínas y grasas, y uso correcto de la suplementación.

Asimismo, ha tratado de desmontar mitos todavía presentes, lamentando que «persisten creencias infundadas sobre los carbohidratos, el papel de las proteínas o supuestos efectos dañinos de la creatina», suplemento que ha calificado como «seguro y con una de las mayores evidencias científicas disponibles».

También ha advertido que «uno de los errores más comunes es otorgar demasiada importancia a los suplementos, cuando deberían ser siempre el último recurso, tras establecer unas bases alimentarias sólidas».

Uno de los temas que más interés ha generado entre los estudiantes ha sido el uso de herramientas de inteligencia artificial para diseñar dietas. Ferrando ha advertido de que esta práctica puede ser peligrosa si no se sabe filtrar la información. Ha explicado que él mismo ha comprobado que la IA tiende a confirmar los sesgos del usuario y, en ocasiones, cita estudios incorrectos o irrelevantes. «Si ya un profesional puede tener dificultades para evaluar esa información, una persona sin formación lo tiene aún más complicado», ha señalado.

Falsa sensación de diseñar una dieta

Este aspecto lo ha abordado igualmente Álvaro Domínguez, nutricionista del Valencia Basket, quien ha subrayado que los nutricionistas desempeñan un papel clave tanto en el rendimiento deportivo como en la salud general de cualquier persona. En este sentido, ha alertado sobre la falsa sensación de que «cualquiera puede diseñar una dieta sin apoyo profesional» debido al auge de las redes sociales y la inteligencia artificial.

Ha calificado esta tendencia como «peligrosísima» y ha asegurado que en consulta ha escuchado «auténticas barbaridades de jóvenes que han seguido planes alimentarios creados por IA, a menudo con calorías o pautas totalmente inadecuadas para sus objetivos o estado físico».

«Muchos jóvenes creen que la inteligencia artificial puede resolver cualquier cosa, desde un entrenamiento hasta un problema doméstico. En nutrición, esta confianza excesiva ha llevado a dietas restrictivas, cambios bruscos de peso o rutinas incompatibles con su bienestar, que finalmente han derivado en problemas que requieren intervención profesional», ha concluido.