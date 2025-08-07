El cardenal Cañizares, hospitalizado por su «delicado estado de salud»

Suscribete a
El cardenal Antonio Cañizares Llovera ha sido hospitalizado debido a su «delicado estado de salud», según informa este jueves el Arzobispado de Valencia.

El arzobispo, Enrique Benavent, ha pedido «a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor» entre 2014 y 2022, cuando renunció y se convirtió en arzobispo emérito.

Nacido en la localidad valenciana de Utiel en 1945, cumplirá 80 años en octubre. Fue nombrado cardenal por el papa Benedicto XVI en 2006.

Sus problemas de salud ya le impidieron viajar a Roma para participar en el cónclave celebrado tras la muerte del papa Francisco y en el que se eligió a su sucesor, León XVI. Cañizares era uno de los siete electores españoles que podía acceder a la Capilla Sixtina.

