Suscribete a
ABC Premium

La cara de la pobreza en la Comunidad Valenciana: hogares sustentados por una mujer y viviendo de alquiler

El informe Foessa de Cáritas analiza los factores de la exclusión social y alerta de que los indicadores no han mejorado desde 2018 sin que se recuperen los afectados por la crisis de 2007 ni por la pandemia

Mercadona anuncia un cambio temporal en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar: «Es puntual»

El 'oro rojo' de la alimentación que en España no se sabe explotar con sus propiedades sanas

Mercadona anuncia un cambio temporal en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar: «Es puntual»

Víctor Mellado, Marina Sánchez-Sierra y María Moscardó, en la rueda de prensa de presentación del informe Foessa-Cáritas
Víctor Mellado, Marina Sánchez-Sierra y María Moscardó, en la rueda de prensa de presentación del informe Foessa-Cáritas ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los «rostros de la pobreza» en la Comunidad Valenciana se pueden percibir con una serie de rasgos que se repiten: «La exclusión social afecta más a hogares cuya sustentadora principal es mujer, sin estudios, en busca de empleo o ... de nacionalidad extranjera», así como a «aquellos en los que hay menores, hogares en pobreza severa, hogares monoparentales y hogares sin ingresos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app