La cara de la pobreza en la Comunidad Valenciana: hogares sustentados por una mujer y viviendo de alquiler

Los «rostros de la pobreza» en la Comunidad Valenciana se pueden percibir con una serie de rasgos que se repiten: «La exclusión social afecta más a hogares cuya sustentadora principal es mujer, sin estudios, en busca de empleo o ... de nacionalidad extranjera», así como a «aquellos en los que hay menores, hogares en pobreza severa, hogares monoparentales y hogares sin ingresos».

Esta información y otros datos están incluidos en el Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad Valenciana 2025, presentado por la fundación del mismo nombre y Cáritas, un estudio desarrollado por 140 investigadores de 51 universidades en toda España.

Y como era previsible, uno de los factores determinantes para el bienestar y los recursos de la población sigue siendo la vivienda. Prácticamente la mitad de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza, es más, «para muchas de las familias a las que Cáritas acompaña, el acceso a una habitación de alquiler es ya la única opción, pasando de ser una alternativa transitoria a una solución permanente».

Y esa presión económico por tener un techo condiciona la vida cotidiana en todos los ámbitos: «El mayor efecto de la falta de accesibilidad a la vivienda es que, al reducirse los recursos disponibles tras el pago de la vivienda, se limita el consumo en otras áreas esenciales, lo que empuja a los hogares a situaciones cercanas a la pobreza».

Marina Sánchez–Sierra, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA y María Moscardó Bolinches, referente FOESSA del Informe Comunitat Valenciana, han expuesto este informe junto a Víctor Mellado, director de Cáritas Diocesana de Orihuela–Alicante y presidente de Cáritas Comunitat Valenciana.

Lo más descorazonador de este análisis radica en que no sólo hay serias dificultades en muchos hogares, sino que esta penuria se arrastra y agrava desde hace décadas y no tiene visos de mejorar. «Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera de 2007 y de la Covid siguen sin recuperarse y casi 20 años después de aquel crack económico, un importante sector de la población sigue sin ver aliviada su situación», han concluido los autores de este informe.

Desde 2018 ha aumentado el número de quienes pasan apuros económicos y no sólo quienes viven de alquiler. Alrededor de 1,2 millones de personas en la Comunidad Valenciana tienen dificultades en el ámbito de la vivienda, entre los que destacan el millón de hogares que no puede afrontar gastos imprevistos; los más de 450.000 que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada; los más de 38.500 que no disponen de sistema de evacuación de aguas residuales; o los más de 19.000 sin agua caliente.

Para colmo, algunos indicadores de la macroeconomía en positivo no tienen su reflejo después en la realidad doméstica. La Encuesta Einsfoessa, realizada a 603 familias de esta región, constata que 126.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en situación de desempleo y que el 10,5% de las personas ocupadas se encuentra en una situación de exclusión social.

Asimismo, 120.000 personas tienen un empleo de exclusión (venta a domicilio, venta ambulante, empleadas del hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales temporeros, reparto de propaganda…) y «las dificultades para obtener y mantener un empleo digno siguen siendo muy elevadas».

En cuanto al origen de las personas afectadas por la exclusión social, Foessa destaca que el 45,4% de las personas de nacionalidad extranjera en la Comunitat se encuentran en dicha situación. En este sentido, «las variables relativas al tamaño del hogar (hogares de cinco o más miembros), a su composición (la presencia de un único progenitor) y a la condición extranjera definen en gran medida la posibilidad de encontrarse en esa situación».