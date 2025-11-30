Suscribete a
Capta a inmigrantes sin papeles por redes sociales para trabajar y luego no les paga: detenido en Alicante

El arrestado se valía de la necesidad de estas personas y de la impunidad que le podía ofrecer que temieran interponer una denuncia por su situación irregular

Imagen de archivo de un investigador de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un investigador de la Policía Nacional ABC

Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elda (Alicante) a un varón, de 43 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa, ya que al parecer captaba a través de las redes sociales a personas que ... buscaban empleo, especialmente en situación irregular, y tras acordar verbalmente con ellas la realización de una actividad laboral, no les pagaba por los trabajos efectuados.

