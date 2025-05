Las candidaturas de mujeres aumentan un 25% y suponen el 34% de los 226 aspirantes a la 37º edición de los Jaume I

Los jurados de los Premios Rei Jaume I, entre los que habrá una veintena de Premios Nobel, se reunirán los próximo 2 y 3 de junio en Valencia para elegir a los galardonados de la 37º edición entre las 226 candidaturas que se han presentado este año, de las que el 34%, ya son mujeres, lo que supone un crecimiento del 25% respecto al año anterior.

Así, lo han señalado este viernes el presidente de la Fundación Premios Jaume I, Vicente Boluda, y el presidente ejecutivo, Javier Quesada, en rueda de prensa para presentar la próxima edición, en la que se rendirá un homenaje a las víctimas de la dana.

Quesada se ha referido a la polémica de la pasada edición por la ausencia de mujeres entre las galardonadas. Al respecto, ha explicado que la Fundación ha encargado «un informe exhaustivo» sobre la evolución de la presencia de la mujer desde que se crearon los premios en 1989 que arroja datos «tranquilizadores» ya que ha crecido tanto en candidaturas, como entre los jurados y las galardonadas. «Somos un termómetro de la sociedad», ha recalcado.

Así, las mujeres que optan al galardón suponen de media el 15% de las candidaturas aunque su presencia se ha incrementado del 2% inicial al 34% de este año. Aunque varía en función de las disciplinas, del 24,1% en Investigación Básica al 43% en Investigación Biomédica.

Su representación en los jurados también se ha incrementado aunque se debe tener en cuenta que la mujer en los Nobel está «infrarepresentada». Por ello, ha recalcado que si se descuenta los Premios Nobel del centenar de expertos que componen el jurado la mujer supone el 55%. Además, la presencia de la mujer también se beneficia al haber incorporado desde el pasado año al jurado a galardonados en ediciones anteriores.

Quesada ha pedido «calma» ante la «inquietud» generada el pasado año por la ausencia de mujeres entre los galardonados porque es una situación que «puede volver a darse» al ser estos reconocimientos un reflejo de lo que pasa en la sociedad. No obstante, ha recalcado que no se plantean cambiar las bases de los premios. «Esta fundación no quiere premiar a las mujeres, quiere premiar la ciencia», ha subrayado. Por ello, ha defendido «paciencia» porque «se va creciendo sin comprometer la excelencia que buscamos».

Reconocimiento a las víctimas de la dana

Los Jaume I también tendrán presente «la catastrófica» dana del 29 de octubre llevando la «esperanza» a los afectados para trasladarles que «la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación y el emprendimiento irá resolviendo poco a poco» los problemas que la riada evidenció.

Así, los premios Nobel Avram Hershko (Química 2008) y Jules Hoffman (Medicina 2011), visitarán el IES María Carbonell de Benetússer, uno de los afectados, y se reunirán con alumnos y profesores, con actividades también lúdicas, para que a los estudiantes «se les quede para el resto de sus vidas que en algún momento fueron a su colegio estas personalidades».

Jurados

Este año, el jurado de los galardones estará compuesto por cerca de un centenar de personas, de las cuales, 20 son Premio Nobel en diferentes disciplinas, de los que cuatro de ellos asistirán por primera vez como jurado en València. Se trata del Dr. Guido Imbens, Premio Nobel de Economía 2021 (Países Bajos-EEUU); Dr. Duncan Haldane, Premio Nobel de Física 2016 (EEUU); Dr. Douglas Diamond. Premio Nobel de Economía 2022 (EEUU); Dr. Charles Rice. Premio Nobel de Medicina 2020 (EEUU).

Como cada año, dentro del programa de actos de los Premios Nobel, visitarán diferentes centros de investigación y universidades. Así el programa de actos comenzará el día 2 por la mañana con la visita de los Premios Nobel a diferentes Centros de Investigación y Universidades de Castellón, Valencia y Alicante, además del IES de Benetússer.

Por la tarde, tendrá lugar la comida con estudiantes y doctorandos, donde los jóvenes podrán compartir mesa con algunos de sus referentes. Y, por la tarde, se celebrarán los coloquios con los Nobel. La cena será ofrecida por el Ayuntamiento de Valencia, y se ha elegido de manera especial el Museo Príncipe Felipe para conmemorar sus 25 años.

Al día siguiente, 3 de junio, el programa no tendrá cambios respecto a otros años, y la jornada arrancará en Capitanía General, antiguo Convento de Santo Domingo, con la lectura de la «Declaración» de los Jurados. Después, tendrán lugar las reuniones de los jurados en las que se deliberarán quiénes son los siete galardonados de la 37 edición. Tras ella, los ganadores serán proclamados en el Palau de la Generalitat, sobre las 13.30 horas.

«Visibilidad a los científicos»

Este año la Fundación ha aprovechado el inicio del reality show Operación Triunfo para reivindicar la importancia de la retención del talento científico entre los jóvenes y aumentar sus vocaciones por la ciencia. Así bajo el título de 'Deliberación Triunfo' se reclama que la ciencia y el emprendimiento debe tener la mismas visibilidad que el arte y la música.

Los premios Jaume I, dotados con 100.000 euros, son un reconocimientos a la ciencia y el emprendimiento en España, en las categorías de Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Relevación Empresarial.