Estas son las 26 candidatas que aspiran a convertirse en fallera mayor infantil y fallera mayor de Valencia 2026

Imagen de la gala de elección de candidatas a falleras mayores de Valencia 2026

El mundo de las Fallas ha elegido este sábado a las 26 componentes -13 infantiles y 13 adultas- que conformarán las cortes de honor de las falleras mayores de Valencia de 2026 y que optarán a ser designadas el próximo 13 de octubre como máximas representantes de las fiestas josefinas. El acto de la Elecció ha estrenado este año como ubicación el pabellón Roig Arena, bajo la 'Llum' del valenciano universal Joaquín Sorolla y un grito a la «esperanza y solidaridad».

Más de 12.000 personas se han congregado en la noche de este 27 de septiembre en el tradicional acto de la Elección, al finalizar el cual se han desvelado los nombres de las 13 componentes de la corte de honor de la fallera mayor infantil de Valencia y las otras 13 componentes de la corte de honor de la fallera mayor. Entre ellas se elegirá en unas semanas a las máximas representantes de la fiesta.

El color y la emoción ha invadido el pabellón Roig Arena, con globos, bastones de luz y fotografías que familiares y amistades de las distintas candidatas han desplegado para animarlas y transmitirles su apoyo. También con camisetas, chapas, carteles y hasta pegatinas en teléfonos móviles cargados de ilusión con mensajes de ánimo han llenado las gradas.

A continuación se detallan las candidatas elegidas para ser fallera mayor infantil y fallera mayor de Valencia 2026:

Candidatas a fallera mayor infantil de Valencia 2026

1. MARTINA SONGEL GARCÍA

FALLA CONVENT DE JERUSALEM –MATEMÀTIC MARZAL – SECTOR LA ROQUETA-ARRANCAPINS

2. AITANA RAMÍREZ ESPINOSA

FALLA PERIODISTA GIL SUMBIELA –ASSUTZENA – SECTOR BENICALAP

3. LOLA LÓPEZ MORALES

FALLA FELIPE BELLVER - MARE RÀFOLS –SECTOR MISLATA.

4. NÚRIA MIÑANA LLÓPIS

FALLA PINTOR SALVADOR ABRIL – PERIS I VALERO – SECTOR RUSSAFA-A

5. CLAUDIA DE LOS ÁNGELES DÍAZ BENITO

FALLA PLAÇA DE SANT BULT – SECTOR LA SEU – LA XEREA – EL MERCAT

6. ALBA GARCÍA-PARDO GARCÍA

FALLA ENGINYER MANUEL SOTO –FRANÇA – SECTOR CANYAMELAR – GRAU- NATZARET

7. DANIELA BORREGO PONS

FALLA PLAÇA DEL NEGRET – SECTOR LA SEU – LA XEREA – EL MERCAT

8. OLGA GARRIGA VICIEDO

FALLA JUST VILAR – MERCAT DEL CABANYAL – SECTOR CANYAMELAR – GRAU – NATZARET

9. VEGA CARMEN GONZÁLEZ DE MARTOS MARÍN

FALLA SANT VICENT - PERIODISTA AZZATI – SECTOR EL PILAR -SANT FRANCESC

10. JIMENA MOMPÓ CRESPÍ

FALLA COSTA I BORRÀS – AGUSTINA D'ARAGÓ – SECTOR JESÚS

11. MARTA MERCADER ROIG

FALLA ALBERIC – HEROI ROMEU – SECTOR LA ROQUETA ARRANCAPINS

12. MARÍA MARINER GUIJARRO

FALLA JACINTO BENAVENTE – REGINA NA GERMANA – SECTOR PLA DEL REMEI – GRAN VIA

13. JIMENA NOGUERA CAMPS

FALLA SAGUNT – SANT GUILLEM – SECTOR SAÏDIA.

Candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2026

1- ANABEL CALERO BRU

FALLA PLAÇA SEQUIOTA - EL PALMAR- SECTOR POBLATS AL SUD

2- ZOE MOLINO TOMÁS

FALLA MARE DE DÉU DE LA FONTSANTA- SECTOR OLIVERETA

3- MAR VIVANCO MARCO

FALLA PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO- SECTOR LA SEU- LA XEREA- EL MERCAT

4- MARTA CAPELLA GUANTER

FALLA CARRETERA D'ESCRIVÁ-COOPERATIVA DE SANT FERRAN- SECTOR JESÚS

5- MARTA SALVADOR SALINAS

FALLA PARE DOMÉNECH- PIUS XII- SECTOR CAMPANAR

6- DANIELA ROIG AÑÓN

FALLA JOAQUIM COSTA- COMTE D'ALTEA- SECTOR PLA DEL REMEI- GRAN VIA

7- VEGA ARCHER RÍOS

FALLA PLAÇA DEL MERCAT CENTRAL- SECTOR LA SEU- LA XEREA- EL MERCAT

8- PAULA CASTELL GARCÍA

FALLA COMTE DE SALVATIERRA- CIRIL AMORÓS- SECTOR PLA DEL REMEI- GRAN VIA

9- PAULA ANDREA MARÍ TURRIENTES

FALLA MATIES PERELLO- LLUIS DE SANTÀNGEL- SECTOR RUSSAFA-A

10- ANI TORREGROSA PÉREZ

FALLA SANT VICENT- MARVÁ- SECTOR LA ROQUETA-ARRANCAPINS

11- VIRGINIA PULIDO MARTÍNEZ

FALLA MARQUÉS DE MONTORTAL- JOSEP ESTEVE- SECTOR RASCANYA

12- LAURA LLOBELL LÓPEZ

FALLA EXPOSICIO- MISSER MASCO- SECTOR PLA DEL REIAL- BENIMACLET

13- CARMEN PRADES GIL

FALLA CONVENT DE JERUSALEM- MATEMÀTIC MARZAL- SECTOR LA ROQUETA- ARRANCAPINS