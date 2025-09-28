Estas son las 26 candidatas que aspiran a convertirse en fallera mayor infantil y fallera mayor de Valencia 2026
El mundo de las Fallas ha elegido este sábado a las 26 componentes -13 infantiles y 13 adultas- que conformarán las cortes de honor de las falleras mayores de Valencia de 2026 y que optarán a ser designadas el próximo 13 de octubre como máximas representantes de las fiestas josefinas. El acto de la Elecció ha estrenado este año como ubicación el pabellón Roig Arena, bajo la 'Llum' del valenciano universal Joaquín Sorolla y un grito a la «esperanza y solidaridad».
Más de 12.000 personas se han congregado en la noche de este 27 de septiembre en el tradicional acto de la Elección, al finalizar el cual se han desvelado los nombres de las 13 componentes de la corte de honor de la fallera mayor infantil de Valencia y las otras 13 componentes de la corte de honor de la fallera mayor. Entre ellas se elegirá en unas semanas a las máximas representantes de la fiesta.
El color y la emoción ha invadido el pabellón Roig Arena, con globos, bastones de luz y fotografías que familiares y amistades de las distintas candidatas han desplegado para animarlas y transmitirles su apoyo. También con camisetas, chapas, carteles y hasta pegatinas en teléfonos móviles cargados de ilusión con mensajes de ánimo han llenado las gradas.
A continuación se detallan las candidatas elegidas para ser fallera mayor infantil y fallera mayor de Valencia 2026:
Candidatas a fallera mayor infantil de Valencia 2026
1. MARTINA SONGEL GARCÍA
FALLA CONVENT DE JERUSALEM –MATEMÀTIC MARZAL – SECTOR LA ROQUETA-ARRANCAPINS
2. AITANA RAMÍREZ ESPINOSA
FALLA PERIODISTA GIL SUMBIELA –ASSUTZENA – SECTOR BENICALAP
3. LOLA LÓPEZ MORALES
FALLA FELIPE BELLVER - MARE RÀFOLS –SECTOR MISLATA.
4. NÚRIA MIÑANA LLÓPIS
FALLA PINTOR SALVADOR ABRIL – PERIS I VALERO – SECTOR RUSSAFA-A
5. CLAUDIA DE LOS ÁNGELES DÍAZ BENITO
FALLA PLAÇA DE SANT BULT – SECTOR LA SEU – LA XEREA – EL MERCAT
6. ALBA GARCÍA-PARDO GARCÍA
FALLA ENGINYER MANUEL SOTO –FRANÇA – SECTOR CANYAMELAR – GRAU- NATZARET
7. DANIELA BORREGO PONS
FALLA PLAÇA DEL NEGRET – SECTOR LA SEU – LA XEREA – EL MERCAT
8. OLGA GARRIGA VICIEDO
FALLA JUST VILAR – MERCAT DEL CABANYAL – SECTOR CANYAMELAR – GRAU – NATZARET
9. VEGA CARMEN GONZÁLEZ DE MARTOS MARÍN
FALLA SANT VICENT - PERIODISTA AZZATI – SECTOR EL PILAR -SANT FRANCESC
10. JIMENA MOMPÓ CRESPÍ
FALLA COSTA I BORRÀS – AGUSTINA D'ARAGÓ – SECTOR JESÚS
11. MARTA MERCADER ROIG
FALLA ALBERIC – HEROI ROMEU – SECTOR LA ROQUETA ARRANCAPINS
12. MARÍA MARINER GUIJARRO
FALLA JACINTO BENAVENTE – REGINA NA GERMANA – SECTOR PLA DEL REMEI – GRAN VIA
13. JIMENA NOGUERA CAMPS
FALLA SAGUNT – SANT GUILLEM – SECTOR SAÏDIA.
Candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2026
1- ANABEL CALERO BRU
FALLA PLAÇA SEQUIOTA - EL PALMAR- SECTOR POBLATS AL SUD
2- ZOE MOLINO TOMÁS
FALLA MARE DE DÉU DE LA FONTSANTA- SECTOR OLIVERETA
3- MAR VIVANCO MARCO
FALLA PLAÇA DEL DOCTOR COLLADO- SECTOR LA SEU- LA XEREA- EL MERCAT
4- MARTA CAPELLA GUANTER
FALLA CARRETERA D'ESCRIVÁ-COOPERATIVA DE SANT FERRAN- SECTOR JESÚS
5- MARTA SALVADOR SALINAS
FALLA PARE DOMÉNECH- PIUS XII- SECTOR CAMPANAR
6- DANIELA ROIG AÑÓN
FALLA JOAQUIM COSTA- COMTE D'ALTEA- SECTOR PLA DEL REMEI- GRAN VIA
7- VEGA ARCHER RÍOS
FALLA PLAÇA DEL MERCAT CENTRAL- SECTOR LA SEU- LA XEREA- EL MERCAT
8- PAULA CASTELL GARCÍA
FALLA COMTE DE SALVATIERRA- CIRIL AMORÓS- SECTOR PLA DEL REMEI- GRAN VIA
9- PAULA ANDREA MARÍ TURRIENTES
FALLA MATIES PERELLO- LLUIS DE SANTÀNGEL- SECTOR RUSSAFA-A
10- ANI TORREGROSA PÉREZ
FALLA SANT VICENT- MARVÁ- SECTOR LA ROQUETA-ARRANCAPINS
11- VIRGINIA PULIDO MARTÍNEZ
FALLA MARQUÉS DE MONTORTAL- JOSEP ESTEVE- SECTOR RASCANYA
12- LAURA LLOBELL LÓPEZ
FALLA EXPOSICIO- MISSER MASCO- SECTOR PLA DEL REIAL- BENIMACLET
13- CARMEN PRADES GIL
FALLA CONVENT DE JERUSALEM- MATEMÀTIC MARZAL- SECTOR LA ROQUETA- ARRANCAPINS
