Suscribete a
ABC Premium

Camps va más allá y aspira a ser candidato del PP a la Generalitat Valenciana en 2027: «No me van a desactivar»

El expresidente valenciano reta a Pérez Llorca a confrontar con él su proyecto de partido y exige de nuevo la convocatoria de un congreso autonómico que Génova no prevé activar de inmediato

Los primeros frentes abiertos de Llorca: una cita con Sánchez por la dana, cambios en À Punt y relevo en el PP valenciano

Francisco Camps
Francisco Camps EFE
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Abro la puerta a ser el candidato a la Presidencia de la Generalitat del Partido Popular en 2027. Creo que tengo la obligación moral de hacerlo». Es la frase con la que el expresidente valenciano Francisco Camps da un giro más ... a su aspiración de regresar a la primera línea política, meses después de anunciar que se postulará para liderar el PP de la Comunidad Valenciana en el próximo congreso autonómico, sin fecha todavía. «Espero que sea pronto», ha aseverado. Una exigencia contraria a las previsiones de Génova, que lo sitúan muy avanzado 2026, con el objetivo de que sirva para fijar también su cartel electoral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app