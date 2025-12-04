Camps va más allá y aspira a ser candidato del PP a la Generalitat Valenciana en 2027: «No me van a desactivar»

«Abro la puerta a ser el candidato a la Presidencia de la Generalitat del Partido Popular en 2027. Creo que tengo la obligación moral de hacerlo». Es la frase con la que el expresidente valenciano Francisco Camps da un giro más ... a su aspiración de regresar a la primera línea política, meses después de anunciar que se postulará para liderar el PP de la Comunidad Valenciana en el próximo congreso autonómico, sin fecha todavía. «Espero que sea pronto», ha aseverado. Una exigencia contraria a las previsiones de Génova, que lo sitúan muy avanzado 2026, con el objetivo de que sirva para fijar también su cartel electoral.

«No me van a desactivar», ha advertido. «Quiero ser un presidente elegido por los militantes, elegido por los votantes y por la mayoría de los diputados que sean del Partido Popular. Lo hice en 2003, 2007 y 2011. De momento eso hoy desgraciadamente no lo tenemos. No tenemos un presidente que responda a estas tres circunstancias. Y yo creo que el presidente de la Generalitat Valenciana tiene que responder a las tres circunstancias», ha aseverado a los medios justo el mismo día en el que ha tomado posesión el nuevo Gobierno regional presidido por el popular Juanfran Pérez Llorca tras la dimisión de Carlos Mazón.

Un Ejecutivo que incluye a figuras de la etapa de Camps en la Generalitat, como la secretaria autonómica de Presidencia, Henar Molinero, que fue su directora de gabinete. Interrogado por ello, Camps ha afirmado que «no sabía que tuvieran esa relación tan estrecha» y ha defendido que «todos» los dirigentes actuales -el propio Llorca, con el que no ha hablado, o la alcaldesa de Valencia, María José Catalá- «han tenido alguna relación en algún momento determinado conmigo, por eso tantas veces digo que quiero volver a liderarles a todos ellos».

El exdirigente popular ha hecho estas declaraciones antes de presentar su 'programa de de gobierno' para 2027, con «21 puntos» en materias «esenciales» como educación, sanidad o infraestructuras, que irá presentando en distintas partes del territorio. «Es un gran reto. ¿Me lo van a poner fácil? No. ¿Van a intentar que eso no ocurra? Sí. ¿Voy a intentarlo? Obviamente», ha recalcado, al tiempo que ha repetido que su objetivo es que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa.

Reiterando que el presidente del PPCV deben elegirlo los «50.000 militantes» de la formación, de manera abierta y aunque no paguen la cuota, Camps ha retado a Pérez Llorca: «Desde el 4 de octubre tengo un proyecto de partido y desde hoy tengo un proyecto de gobierno. Si alguien quiere poner encima de la mesa un proyecto de partido, que lo ponga y lo podamos contrastar. Y si luego la gente decide que sean otras personas, pues fenomenal».

Asimismo, le ha reprochado al nuevo jefe del Consell y secretario general del PPCV que hace meses le pidió que enviase a la militancia «un decálogo» con las propuestas de su equipo para la formación y no le hizo caso.