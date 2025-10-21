Un camión de la basura impacta contra un puente en Gandía y deja un motorista herido grave

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión de basura por dañar el puente de la localidad valenciana de Gandía el pasado 18 de septiembre y dejar un motorista herido grave, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El incidente ... tuvo lugar el 18 de septiembre cuando, sobre las 1.30 horas, se produjo un siniestro vial en la N-332 a la altura de Gandía tras chocar el brazo hidráulico de un camión de basura contra la estructura de la plataforma elevada de la antigua N-337.

Como consecuencia del impacto se desprendieron trozos de hormigón sobre los carriles de la N-332 y colisionaron contra ellos un turismo y una motocicleta que circulaban por esta vía, resultando lesionado de carácter grave el conductor del vehículo de dos ruedas.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Destacamento de Tráfico de Gandía para realizar el auxilio a los implicados, así como la regulación del tráfico de la N-332, ya que se tuvo que cortar la vía por los daños causados.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Destacamento de Tráfico de Gandía se hizo cargo de la investigación del siniestro. En el transcurso de la reconstrucción del accidente, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Gandía ha abierto una investigación al conductor del camión, de 35 años, por la supuesta comisión de un delito de lesiones y otro de daños, cometidos ambos por imprudencia grave.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave, recogido en el artículo 152, con prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Por el delito de daños cometido por imprudencia grave, recogido en el artículo 267, la pena es de multa de entre tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los daños.

El corte de la N-337 aún se mantiene al no haberse podido reparar hasta la fecha el tramo del puente en sentido Gandía. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Gandía.