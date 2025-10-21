Suscribete a
ABC Premium

Un camión de la basura impacta contra un puente en Gandía y deja un motorista herido grave

La Guardia Civil investiga al conductor por la supuesta comisión de un delito de lesiones y otro de daños

Detenido un joven por robar con una pistola de mentira en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil
Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión de basura por dañar el puente de la localidad valenciana de Gandía el pasado 18 de septiembre y dejar un motorista herido grave, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El incidente ... tuvo lugar el 18 de septiembre cuando, sobre las 1.30 horas, se produjo un siniestro vial en la N-332 a la altura de Gandía tras chocar el brazo hidráulico de un camión de basura contra la estructura de la plataforma elevada de la antigua N-337.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app