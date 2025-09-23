Un cambio brusco de sentido delata a dos hombres con 10 kilos de adormideras en el maletero

Imagen de las adormideras intervenidas por la Guardia Civil en Castellón

La Guardia Civil de Alcalá de Xivert (Castellón) ha detenido a los dos ocupantes de un turismo que circulaba por la AP-7, a su paso por Benicarló, acusado de 10 kilos de adormideras, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La detención se produjo después de que los agentes de uno de los servicios preventivos para evitar los robos en las estaciones de servicio, que se encontraban en el área de Benicarló, vieron como un turismo realizaba un cambio brusco de sentido de la marcha al observar la presencia policial.

Alertados por el extraño movimiento se acercaron al vehículo, identificaron a los ocupantes y comprobaron que en el maletero transportaban una bolsa de grandes dimensiones en cuyo interior contenía una planta de color marrón claro, reconocida como Papaver Somniferum (adormidera).

El conductor y el ocupante fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vinaròs.