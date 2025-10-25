Suscribete a
ABC Premium

Calles cortadas y líneas de la EMT suprimidas por el Medio Maratón de Valencia el domingo 26 de octubre

El montaje del evento provocará que el estacionamiento esté prohibido en algunas zonas desde el sábado

À Punt retransmite en directo este domingo el Medio Maratón de Valencia

Imagen de archivo del Medio Maratón Valencia
Imagen de archivo del Medio Maratón Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Valencia junto con la Policía Local de Valencia han preparado un dispositivo especial con cerca de 300 agentes para velar por la seguridad y el tráfico durante la celebración de la 34ª edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso-Zurich, ... que se desarrollará este domingo, 26 de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app