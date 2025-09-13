Suscribete a
Calles cortadas y líneas de la EMT desviadas en Valencia el domingo 14 de septiembre por la Volta a Peu

La carrera popular transcurrirá por los barrios de Sant Marcel·li y Sant Isidre a partir de las 9.00 horas

Plano del recorrido de la carrera
Plano del recorrido de la carrera

La Fundación Deportiva Municipal junto con las asociaciones vecinales de Sant Marcel·lí y Sant Isidre organizan, como parte del calendario de carreras populares de este 2025, la '47ª Volta a Peu als barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre', que tendrá lugar este domingo 14 de septiembre de 09:00 a 10:00 horas, aproximadamente.

El recorrido, de 5 kilómetros, se inicia en la avenida Tres Cruces, frente al aparcamiento del Cementerio General, en dirección hacia San Marcelino por Doctor Tomás Sala y San Vicente Mártir hasta llegar a la calle Arzobispo Olaechea. Continúa por la calle Salvador Perlés hasta la calle Pío IX, por la la rampa que cruza las vías ferroviarias hasta llegar a la rotonda próxima al Tanatorio Municipal. De nuevo, el recorrido cruza las vías y accede a la prolongación de la calle Pío IX en dirección hacia el Cementerio General. Al llegar a la rotonda de la plaza Santo Domingo de Guzmán, continúa por la avenida Tres Cruces en dirección hacia San Isidro (en dirección contraria a la del tráfico motorizado). Continúa por la calle Doctor Rafael Bartual, Nicolau Primitiu Gómez Serrano, calle Campos Crespo y avenida Tres Cruces hasta la meta en el parking del Cementerio General.

Cortes al tráfico previos

El montaje de la zona de salida implicará, desde las 6:00 horas, el corte al tráfico de la avenida de Tres Cruces sentido San Vicente Mártir (tramo entre Campos Crespo y Gaspar Aguilar). El corte se mantendrá, previsiblemente, hasta las 11:15 horas.

Restricciones en el estacionamiento

Está prohibido estacionar en la totalidad del interior del aparcamiento del Cementerio Municipal desde el sábado 13 a las 14.00 horas, y hasta el domingo 14 a las 14.00 horas.

Tampoco se permite en las calles Doctor Rafael Bartual (entre la avenida Tres Cruces y Nicolau Primitiu Gómez Serrano), Nicolau Primitiu Gómez Serrano (entre Doctor Rafael Bartual y Campos Crespo), Campos Crespo (entre Nicolau Primitiu Gómez Serrano y Tres Cruces) y Salvador Perlés (entre San Vicente Mártir y Soria), desde el sábado a las 23:59 y hasta el domingo a las 12:00 horas.

Afecciones transporte público

EMT Valencia ha diseñado un dispositivo especial con motivo de la 'Volta a Peu a Sant Marcel·lí i Sant Isidre' este domingo. Se han planificado nuevos recorridos para un total de 7 líneas desde las 7:00 de la mañana. EMT recomienda las líneas 9, 10, 18, 27, 72, 73 y 99 para llegar lo más cerca posible a la salida y meta de la Volta. Toda la información puede consultarse en la sección «Última Hora» de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.

