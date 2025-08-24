Así es la calle más cara de la Comunidad Valenciana para comprar casa: piden casi 5 millones de media

Una de las villas en venta de la calle más cara de la Comunidad Valenciana

El precio de la vivienda sigue marcando récords y la Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los escenarios más claros de este auge. Lo que hace unos años parecía inconcebible, hoy es una realidad, y es que en determinadas calles de localidades costeras, el precio medio de los inmuebles ya alcanza cifras millonarias.

En concreto, la calle más exclusiva para comprar vivienda se encuentra en la localidad alicantina de Moraira. Allí, en la calle Puerto Andratx, los propietarios piden una media de 4,96 millones de euros por sus lujosos inmuebles, convirtiéndola en una de las zonas residenciales más caras no solo de la Comunidad Valenciana, sino también de todo el país, según desprende el estudio realizado por Idealista.

Tal y como se puede observar en la web del portal inmobiliario, la mayoría de estas propiedades son impresionantes villas de varias plantas, con diseños modernos, piscina privada y espectaculares vistas al mar Mediterráneo. Un cóctel de exclusividad y lujo que dispara los precios.

No obstante, el vial más exclusivo de España según Idealista, ubicado en la Costa del Sol, triplica casi el precio medio de la calle valenciana, con un coste medio de 12.366.846 euros por vivienda. Concretamente, se ubica en el municipio malagueño de Benahavís y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta.

La segunda posición de este ranking es para para la avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres, con un precio medio de 9.063.833 euros, mientras que la medalla de bronce se ubica en el Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, con 8.909.375 euros.

Según el portal, el cuarto puesto nacional también lo ocupa otra calle mallorquina, la de Binicaubell, en Palma, con 8.848.571 euros de media, y en el quinto se sitúa de nuevo la Costa del Sol, concretamente la carretera A-397, en Benahavís, con un precio similar de 8.592.000 euros.

La clasificación continúa en el mismo litoral malagueño, puesto que la sexta posición se sitúa la calle Vivaldi, con un precio medio de 7.681.750 euros, y en el séptimo la calle Albinoni, con 7.615.480 euros, ambas en la ciudad de Marbella.

Así, el octavo lugar es para Andratx, ya que las viviendas de la calle Congre cuentan con un precio medio de 7.106.071 euros. Finalmente, Marbella cierra la clasificación con la calle Wagner y sus 7.033.733 euros de media y la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades acumulan un coste medio de 6.870.131 euros.

Tal y como ha detallado Idealista, el estudio se ha completado con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas. Además de las tres comunidades con calles en las diez primeras posiciones, otras seis autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros.

En concreto, estas son Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros). Por otra parte, la región con los precios más bajos es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).