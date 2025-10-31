Suscribete a
Calendario laboral en valencia: qué pasa con el festivo del 1 de noviembre, Todos los Santos, al caer sábado

La mayoría de comercios abrirán sus puertas para no cerrar dos días seguidos

Johnny Depp dona 65.000 euros para volver a abrir una escuela musical devastada por la dana

Imagen del cementerio de Sedaví
Imagen del cementerio de Sedaví EP

El mes de noviembre comienza con la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, una de las fechas marcadas en rojo en el calendario laboral. Sin embargo, este año el festivo cae en sábado, y al estar considerada como una fiesta de ... carácter fijo y nacional, no podrá trasladarse a otro día.

