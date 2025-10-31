Calendario laboral en valencia: qué pasa con el festivo del 1 de noviembre, Todos los Santos, al caer sábado

El mes de noviembre comienza con la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, una de las fechas marcadas en rojo en el calendario laboral. Sin embargo, este año el festivo cae en sábado, y al estar considerada como una fiesta de ... carácter fijo y nacional, no podrá trasladarse a otro día.

Al tratarse de un día no laborable para la mayoría de trabajadores, muchos no podrán disfrutar del festivo, ya que las empresas no están obligadas a compensar el día. Si la festividad cayera en domingo, la situación sería distinta, puesto que en ese caso, el Gobierno trasladaría el festivo al lunes siguiente.

Asimismo, esta coincidencia tiene otra particularidad, y es que muchos centros comerciales y supermercados abrirán sus puertas ese día, con el objetivo de evitar cerrar dos jornadas consecutivas.

Aunque muchos trabajadores perderán este día no laborable, todavía quedan tres festivos nacionales hasta fin de año, que serán el 6 de diciembre, Día de la Constitución, que también cae sábado; el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, lunes; y por último, el 25 de diciembre, Navidad, que será jueves.