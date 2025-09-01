Calendario laboral 2025 en Valencia: estos son los seis festivos y los puentes que quedan hasta final de año Los valencianos podrán disfrutar de varios días no laborables en lo que resta hasta diciembre

Con la llegada de septiembre y el final de las vacaciones de verano para la mayoría de los valencianos, ya son muchos los que consultan el calendario laboral 2025 en busca del próximo día festivo para descansar o escaparse unos días.

Aunque normalmente quedarían seis días festivos, este año serán cinco a causa de que el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, cae domingo. El primero de ellos será el del Día de la Comunidad Valenciana, 9 de octubre, que cae jueves, la fecha perfecta para tomarse el viernes libre y hacer un puente de cuatro días.

El siguiente día festivo será el de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que cae sábado. Lo mismo ocurre con el Día de la Constitución Española, el 6 de diciembre, que al caer sábado, pocas personas lo podrán disfrutar. Sin embargo, tan solo dos días después, el 8 de diciembre, tiene lugar otro festivo por la Inmaculada Concepción, que cae lunes y permitirá hacer un puente de tres días.

Como cada año, diciembre será un mes cargado de días no laborables según el calendario laboral. Con la llegada de la Navidad, esta época llena de ilusión y magia esconde el último día festivo del año, que será el 25 de diciembre, día de Navidad, ideal para quienes quieran cogerse el viernes y despedir el año con un puente navideño.

Más temas:

Calendario Laboral