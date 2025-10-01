Calendario laboral 2025 en Valencia: dónde es festivo el jueves 9 de octubre y qué pasa con el día 12 al caer domingo Los valencianos podrán disfrutar de varios días no laborables en lo que resta hasta diciembre

Tras el regreso a la rutina después del verano, los valencianos serán los primeros en disfrutar de un día festivo en el calendario laboral de octubre. Y es que el próximo jueves, 9 de octubre, se celebra el Día de la Comunidad Valenciana, una jornada no laborable en toda la región, que además, permitirá a muchos hacer un puente de cuatro días.

Tan solo unos días después llega otra fecha señalada en el calendario, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Sin embargo, al ser domingo, no se podrá disfrutar como día no laborable en la Comunidad Valenciana. Pese a ello, un total de 27 municipios han optado por considerar como festivo local al viernes 10 de octubre, generando así un puente.

Cabe recordar que el 12 de octubre está catalogado como uno de los festivos sustituibles por las comunidades autónomas. Cada región decide si lo incluye o no en su calendario laboral, y en el caso de la Comunidad Valenciana, se ha preferido mantener como festivo autonómico la jornada del 9 de octubre.

A partir de estas fechas, los próximos festivos que restan en el calendario laboral de 2025 son el 1 de noviembre (sábado), Día de Todos los Santos; el 6 de diciembre (sábado), Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre (lunes), Día de la Inmaculada Concepción; y, finalmente, el 25 de diciembre (jueves), Navidad, que pondrá el broche a los días festivos nacionales.