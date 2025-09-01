Calendario escolar 2025-2026: inicio de curso y festivos en la Comunidad Valenciana El alumnado tendrá dos períodos de vacaciones y cuatro días no lectivos a parte

Después de casi tres meses de descanso, el regreso a las aulas ya ha comenzado la cuenta atrás. En apenas una semana, miles de estudiantes volverán a llenar mochilas, afilar lápices y abrir libros para comenzar el curso escolar 2025-2026 en la Comunidad Valenciana. A diferencia de años anteriores, donde el inicio era escalonado según el nivel educativo, este año la mayoría del alumnado comenzará las clases el próximo 8 de septiembre.

Así, el curso escolar comenzará el próximo lunes, 8 de septiembre de 2025, y finalizará el viernes 19 de junio de 2026 para el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, grado básico, grado medio y grado superior.

Excepcionalmente el alumnado que curse Programas Formativos de cualificación básica y enseñanzas de Formación Profesional de grado básico de segunda oportunidad, iniciará las actividades escolares el 10 de septiembre de 2025 y finalizará el 19 de junio de 2026.

Así, en Formación de Personas Adultas, enseñanzas artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales, enseñanzas profesionales de Artes, Plásticas y Diseño de Régimen Especial, comenzarán el 15 de septiembre de 2025 y finalizarán el 12 de junio de 2026.

En cuanto a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, empezarán el curso el 22 de septiembre de 2025 y finalizarán el 19 de junio de 2026. Por último, será el turno del alumnado de Enseñanzas de Idiomas, que iniciarán el curso 25 de septiembre de 2025 y finalizarán el 19 de junio de 2026.

Períodos de vacaciones y días festivos

Respecto a los períodos de vacaciones de este curso escolar, el primer gran descanso llegará con la magia de la Navidad, donde los estudiantes disfrutarán de sus vacaciones desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, ambos días incluidos. Más adelante, con la llegada de la primavera, será el turno de las vacaciones de Pascua, que se extenderán del 2 al 13 de abril de 2026, también inclusive.

Además, podrán disfrutar de días no lectivos repartidos en el calendario escolar. Este curso escolar los días festivos que caen en días lectivos y por lo tanto no habrá clase serán el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; 19 de marzo, Día de San José y 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.