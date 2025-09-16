CaixaBank y Fundación Bancaja entregan ayudas a 17 proyectos de inclusión social y dependencia en la Comunidad Valenciana

CaixaBank y Fundación Bancaja han hecho entrega este martes de las ayudas de la '12ª Convocatoria Capaces', que ha concedido 200.000 euros a 17 proyectos de entidades sociales de la Comunidad Valenciana que trabajan para mejorar la autonomía de personas en situación de vulnerabilidad.

El encuentro ha contado con la participación de la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García Saz; del presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, así como representantes de las 17 entidades beneficiarias de estas ayudas que han explicado el contenido y repercusión de sus proyectos sociales.

La convocatoria permite fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, personas con trastorno mental y personas en situación de dependencia. Los proyectos apoyados beneficiarán directamente a 2.193 personas, e indirectamente a más de 107.000, que pertenecen a estos colectivos y a su entorno familiar y social.

El programa permite colaborar con nueve asociaciones en la provincia de Valencia, cinco en Alicante y tres en Castellón. El 70% de las iniciativas se dirigen al colectivo de personas con discapacidad, mientras que el 18% son programas para apoyar la dependencia y el 12% para acciones vinculadas a las personas con trastorno mental.

Durante el encuentro, la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha destacado que «estas ayudas constituyen un gran impulso a la labor que desarrollan las entidades sociales que trabajan de la mano de los colectivos más vulnerables. Las convocatorias de CaixaBank y Fundación Bancaja en la Comunitat Valenciana, con las que llegamos a multitud de asociaciones, permiten lograr un impacto muy significativo para nuestra sociedad», ha subrayado García.

Por su parte, el presidente de la Fundación Bancaja ha destacado la importante labor que realizan estas entidades en su entorno, ''creando oportunidades para quienes lo tienen más difícil y tejiendo redes con las que sostener, acompañar, guiar y proteger a los colectivos a los que se dirige esta convocatoria. Así podremos avanzar hacia una sociedad en la que las barreras se diluyan, facilitando el pleno desarrollo y la vida digna de personas que la sociedad ha convertido en vulnerables'', ha afirmado Rafael Alcón, quien ha recordado también la importancia de sumar esfuerzos junto a CaixaBank para lograr este objetivo.

La convocatoria, que se desarrolla en el marco del convenio de colaboración existente entre CaixaBank y Fundación Bancaja en materia de acción social, impulsa así iniciativas alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se centran en la promoción de la autonomía personal y la vida independiente (servicios de prevención, rehabilitación y terapias, ayudas técnicas y dispositivos de apoyo, asistencia legal y administrativa, viviendas de transición, apoyos a la inclusión laboral); al apoyo psicosocial al entorno familiar (respiro familiar, programas formativos dedicados a las familias para la atención y cuidado de personas con discapacidad y/o dependencia); y al fomento del voluntariado y dinamización comunitaria (espacios de inclusión y participación, reducción del aislamiento y la soledad).

Las entidades e iniciativas apoyadas

ADACEA Alicante-Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante, por 'Proyecto de acompañamiento familiar tras el alta hospitalaria CON-VIVIR'.

AFAVi-Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Villena y Comarca, por la iniciativa 'Actividades significativas en centro de día para personas con demencia'.

AFQCV-Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana, por el programa 'Respira el momento: tele-rehabilitación en fibrosis quística para prevenir agudizaciones respiratorias'.

ALCER Castalia-Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, por su proyecto 'Apoyo a la autonomía personal y mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica en hemodiálisis domiciliaria'.

APV-Asociación Parkinson Valencia, por 'Escuela de Pacientes y Familias (EPF)'.

Asociación APSA Alicante, por el proyecto 'Entreno mi autonomía: itinerarios formativos para la vida independiente y el empleo inclusivo para personas con discapacidad intelectual'.

ASPRONA-Asociación Valenciana Pro-Personas con Discapacidad Intelectual, por el proyecto 'Somos imparables: El podcast inclusivo'.

ATENEU CS-Fundació Dany Cerebral Ateneu Castelló de la Comunitat Valenciana, por el programa 'Cuidando mentes: educando en el cuidado y prevención de la salud cerebral'.

CCASCV-Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana, por el proyecto 'Construyendo la autonomía de personas con discapacidad y VIH a través del trabajo inclusivo'.

COCEMFE CS - Federación provincial de personas con discapacidad física y orgánica de Castellón, por el programa 'Tratamiento, (re)habilitación, asistencia legal y promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad de la provincia de Castellón'.

COCEMFE Valencia-Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Valencia, por su programa 'CONECTO: promoción del envejecimiento activo y saludable en personas con discapacidad'.

FESORD CV-Fundación Fesord CV para la Integración y Supresión de las Barreras de Comunicación, por el programa 'Acción voluntaria en red, transformando la comunidad sorda'.

Fundación Adsis, por el proyecto 'Dualiza2 en familia'.

FSI-Fundación para la Salud Infantil de la Comunidad Valenciana por el programa 'CREA: Centro de Recursos y Aprendizaje para menores con discapacidad y ATN'.

Mira'm Fundació CV por el proyecto 'Operaciones Básicas de Pastelería'.

PHA-Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante por el programa 'Tratamiento y reinserción para personas con trastorno adictivo (trastorno mental del comportamiento) hacia la empleabilidad y autonomía personal'.

PsF-Psicólogos Sin Fronteras, por el programa 'Respira y cuídate: programa de acompañamiento y cuidado dirigido a familiares de personas dependientes'.

Sobre la Acción Social de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social, además de un referente en banca socialmente responsable. Su actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad en general se ve reflejada en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado, como vía para dar respuesta a los retos que demanda la sociedad.

Desde Acción Social CaixaBank se promueven iniciativas, actividades y campañas solidarias, algunas en colaboración con la Fundación ''la Caixa». Gracias a su presencia en todo el territorio, su red de oficinas, la mayor de España, puede detectar las necesidades locales y ayudar desde la cercanía, así como apoyar a la Fundación ''la Caixa» en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales. Además, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas.

Por otro lado, la actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de sostenibilidad y la organización internacional CDP la incluye como empresa líder contra el cambio climático.

Fundación Bancaja

La Fundación Bancaja trabaja en favor del progreso de la sociedad, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y fomentando la igualdad de oportunidades, la participación, el acceso a la cultura, la educación, el empleo y el ocio. Su labor se centra en la acción social a través de la cultura y, en esa línea, desarrolla diversos programas anuales que promueven y desarrollan acciones de sensibilización, asistencia social, prevención, inserción laboral, inclusión social, investigación, didáctica y reflexión social.

Junto a la Convocatoria 'Capaces', la entidad desarrolla otras iniciativas sociales como la Semana D-Capacidad, una iniciativa de sensibilización social que se desarrolla cada año alrededor del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre); la colaboración con el programa 'Respondiendo a la soledad no deseada de las personas mayores en la ciudad de Valencia', que desarrolla Cruz Roja; o la programación anual de talleres de arte en residencias y centros de día que acercan la cultura a mayores con movilidad reducida.

Además, desarrolla un amplio programa de mediación cultural y artística con iniciativas como 'Aula de Artes', que ofrece durante el verano un espacio didáctico y lúdico para niños y niñas en riesgo de exclusión social; un programa de prevención en salud mental a través del arte, que promueve el diálogo y la convivencia en centros educativos con población vulnerable; o los 'Talleres sociales' y 'Talleres sin barreras', que acercan la cultura y la experiencia artística a escolares de diferentes etapas educativas y a colectivos en riesgo de exclusión y personas con discapacidad.

La acción social de Fundación Bancaja se materializa también mediante el impulso a entidades de referencia en el ámbito de la investigación biomédica como el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe, el INCLIVA o Fisabio.