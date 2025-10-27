Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 27 de octubre

La zona cero de los bulos de la dana: «Los protocolos de Bonaire funcionaron»

El centro comercial ubicado en Aldaia recupera un año después la actividad a golpe de récord de ventas y ya planea una ampliación de 10.000 metros cuadrados

Las historias detrás de los vídeos de la dana que nos sobrecogieron

Imagen del estado actual del parking del centro comercial Bonaire
Imagen del estado actual del parking del centro comercial Bonaire ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Decenas de cámaras de televisión apuntaban hacia el mismo arco negro. Bajo este, efectivos de bomberos, de la UME y policías llegados de diferentes lugares de España se preparaban para entrar en territorio desconocido, imaginándose lo peor, también alimentado por lo que algunos decían. El ... centro comercial Bonaire, ubicado en Aldaia (Valencia), una de las zonas más golpeadas por la dana de hace un año, se erigió como la zona cero de los bulos, pues se llegó a decir que su parking subterráneo era un «cementerio» y que en su interior habría «miles de muertos». No hallaron ningún cuerpo sin vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app