Bomberos de Alicante ayudan en la extinción de los incendios forestales en Castilla y León El Consorcio Provincial y el SPEIS local envían operativos de refuerzo en apoyo a la población afectada por el fuego y protección del entorno Toni Pérez destaca la generosidad, solidaridad y vocación de servicio de los miembros del Consorcio Provincial

Un equipo compuesto por 21 efectivos y cinco vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante se desplazan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León para colaborar en las tareas de extinción de los graves incendios forestales que estos días asolan la región.

El operativo, que ha partido este lunes, trabajará de forma coordinada con los mandos castellanoleoneses para, de este modo, incrementar la capacidad de respuesta, reducir el riesgo de propagación del fuego y proteger, tanto a la población civil como al entorno natural de la zona.

«Una vez más, los bomberos de la Diputación de Alicante demuestran su generosidad, solidaridad y vocación de servicio», ha señalado el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, quien ha destacado la predisposición que han mostrado para acabar, a la mayor brevedad posible, con esta trágica situación. «Estamos muy orgullosos de todos ellos, porque nos consta que están plenamente comprometidos con la extinción de estos incendios», ha añadido.

El contingente de ayuda está compuesto por 21 efectivos -un oficial, un suboficial, un sargento, tres cabos y quince bomberos- que trabajarán en turnos de 4 horas para garantizar la eficacia y continuidad del servicio. Además, se enviarán dos Unidades de Jornada Móvil, tres Bombas Rurales Pesadas y una Bomba Nodriza Ligera, así como material de logística y comunicación.

Este operativo forma parte del dispositivo de 134 bomberos y una veintena de vehículos y drones de toda la Comunitat Valenciana movilizados a la región y coordinados por la Conselleria de Emergencias.

Finalmente, el presidente ha recalcado que el equipo desplazado a Castilla y León no afecta «en ningún caso» a la capacidad de respuesta técnica y humana del Consorcio de Bomberos de Alicante ante cualquier emergencia que se de en la provincia, que se encuentra en alerta por altas temperaturas.

El alcalde Barcala: «Una situación dramática»

Una decena de bomberos y cuatro vehículos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante (SPEIS) parten este lunes a Castilla y León para colaborar en la lucha contra los incendios forestales que asolan esta comunidad.

El contingente alicantino se integra dentro de un convoy de emergencia coordinado por la Generalitat Valenciana en el que también participan bomberos de los consorcios provinciales de Alicante, Valencia y Castellón y los municipales de las capitales de provincia, así como personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Efectivos del SPEIS del Ayuntamiento de Alicante, en el otro equipo que viaja a la zona más afectada por los incendios en España ABC

El alcalde, Luis Barcala, ha asegurado que «Castilla y León vive en estos momentos una situación dramática como consecuencia de los incendios forestales que ya se han cobrado la vida de cuatro personas además de arrasar miles hectáreas y decenas de casas».

Por ello, ha continuado, «en coordinación con el Consell desde el Ayuntamiento de Alicante hemos movilizado un contingente de bomberos y medios que se unen a los del resto de la Comunidad en unos momentos muy complicados en los que toda la ayuda que se pueda prestar es necesaria».

«Estamos viendo cómo el fuego arrasa con todo lo que encuentra a su paso, a decenas de personas que lo han perdido todo y a otras que han tenido que ser desalojadas ante el peligro inminente de las llamas y que no saben lo que se van a encontrar cuando puedan regresar a sus casas. Nuestro pensamiento y nuestro corazón está con todos ellos y vamos a ayudar en todo lo que sea posible durante el tiempo que sea necesario mientras esperamos que las condiciones meteorológicas mejoren y se consiga controlar este desastre humano y medioambiental», ha asegurado el alcalde.

En estos momentos permanecen activos 26 incendios forestales en Castilla y León con el riesgo de que otros fuegos que se han iniciado en Galicia y Extremadura puedan llegar también a su territorio.