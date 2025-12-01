Suscribete a
ABC Premium

Bioparc Valencia comienza diciembre con BIONadal, la promoción «con causa» comprometida con la biodiversidad

El importe se destina a proyectos de la Fundación para la protección de las especies en peligro de extinción

El bebé rinoceronte comienza a reconocer la zona exterior y Bioparc Valencia invita a elegir su nombre

Visitantes observando a los elefantes en la sabana de Bioparc Valencia
Visitantes observando a los elefantes en la sabana de Bioparc Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los últimos acontecimientos como la salida al recinto exterior del «bebé rinoceronte» y el excelente desarrollo de las crías de elefante y chimpancé hacen muy especial la visita a Bioparc Valencia. Todo ello en un mes propicio para disfrutar de nuestro tiempo de ... ocio con quienes más queremos. En este contexto, y como ya es tradición, el que está considerado uno de los mejores parques de animales del mundo lanza la promoción «con causa» BIONadal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app