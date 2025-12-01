Bioparc Valencia comienza diciembre con BIONadal, la promoción «con causa» comprometida con la biodiversidad

Los últimos acontecimientos como la salida al recinto exterior del «bebé rinoceronte» y el excelente desarrollo de las crías de elefante y chimpancé hacen muy especial la visita a Bioparc Valencia. Todo ello en un mes propicio para disfrutar de nuestro tiempo de ... ocio con quienes más queremos. En este contexto, y como ya es tradición, el que está considerado uno de los mejores parques de animales del mundo lanza la promoción «con causa» BIONadal.

Desde este lunes 1 de diciembre, y hasta el 6 de enero las familias pueden aprovechar y escoger entre dos modalidades de acceso para el público infantil (de 4 a 12 años) por el precio simbólico de 1 €: la entrada de 1 día o el Pase B! para todo 1 año. Y todo ello compartiendo el compromiso con la conservación de la biodiversidad al implicar a la sociedad en la responsabilidad de proteger el planeta. Por ello, cada euro se destina íntegramente a través de la Fundación Bioparc para los proyectos que tratan de evitar la extinción de las especies más amenazadas.

La operativa es muy sencilla y para beneficiarse de la entrada infantil de 1 día por 1 €, es necesario adquirirla a través de la web del parque, al menos el día anterior a la visita. Esta condición está vinculada a la compra de una entrada General, también en sus modalidades General descuento, +65 o Reducida descuento, y se limita a un máximo de dos entradas infantiles por operación. Quienes prefieran la opción del Pase B! para todo un año por 1€ deben adquirir alguna de las modalidades de Pase B! anual General o +65, pudiendo incluir hasta tres Pases B! infantiles al precio de 1€. No están incluidos 3,50 € de gastos de gestión correspondientes a cada Pase B! De esta forma, las familias pueden contemplar las distintas estaciones y cambios de Bioparc durante 365 días.

MÁS INFORMACIÓN Un rarísimo pez que sólo habita en un lago de Camerún llega a Bioparc Valencia

El centro de naturaleza valenciano vive uno de sus mejores momentos cuando próximamente cumplirá 18 años desde su inauguración. Se ha convertido en una referencia de ocio «con causa», como atestiguan los premios y reconocimientos recibidos este año. Un modelo que tiene por objetivo acercar la belleza de la naturaleza salvaje a las personas, para despertar el amor y empatía hacia su preservación. La participación en un centenar de programas internacionales para «salvar de la extinción» a emblemáticas especies está dando sus frutos. Un esfuerzo de cuidado profesional aplicando criterios científicos para aportar el máximo bienestar a estos animales que representan la esperanza para estas especies en grave riesgo de desaparecer.

El reciente nacimiento del primer rinoceronte blanco cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo es un hito histórico. Este «pequeño» es el mejor embajador para llegar al corazón y movilizar hacia la defensa del medioambiente y desde Bioparc se quiere compartir la responsabilidad de escoger su nombre entre tres opciones (Kairu, Meru o Dikembe) a través de la votación abierta en la web del parque. La cría con su madre ya está a la vista del público en la zona que recrea la sabana, por el momento durante unas horas por las mañanas, y siempre con la cautela y precaución que determine el equipo técnico. Bioparc abre todos los días del año, estos meses de 10h a 18h y con un horario especial el 24 y 31 de diciembre (cierre a las 17h) y el 25 de diciembre y 1 de enero (apertura a las 11h).