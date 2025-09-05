Bioparc Valencia alerta sobre las «amenazas invisibles» para la supervivencia de los buitres

En 2009 se estableció el primer sábado de septiembre para conmemorar el Día Internacional del Buitre, con el objetivo de denunciar la situación que atraviesan estas aves y concienciar hacia su protección. Entre las múltiples amenazas se encuentran la proliferación de parques eólicos o la escasez de alimento en el campo por el declive de la ganadería extensiva y de la fauna silvestre. Y desde Bioparc Valencia se quiere resaltar el peligro «invisible» y las graves consecuencias por intoxicación que provoca en los buitres el uso de determinados fármacos en animales domésticos y de granja, pues se trata de una especie principalmente carroñera.

Uno de los factores más devastadores para los buitres ha sido el uso del diclofenaco, un antiinflamatorio empleado en veterinaria para tratar a animales domésticos y de granja. Cuando los buitres consumen los restos de reses tratadas con esta sustancia, su organismo no lo metaboliza se produce el fatal envenenamiento. Muy extendido en los años 90, este fármaco desencadenó un grave declive en las poblaciones de buitres, hasta el punto de que fue prohibido en numerosos países.

Sin embargo, en algunas regiones de Asia y África se sigue utilizando y, en la Unión Europea, tras declararse ilegal en un principio, se autorizó de nuevo en 2013 para casos muy concretos y bajo estrictas recomendaciones. Principalmente necrófagas, estas aves están dotadas de un sistema digestivo muy fuerte, capaz de eliminar bacterias muy dañinas, actuando como barreras naturales al evitar la propagación de enfermedades infecciosas como la cólera o la rabia. Este «servicio de limpieza» es igualmente beneficioso frente al cambio climático, al impedir la liberación de algunos gases de efecto invernadero.

España acoge el 90% de buitres de Europa y en Bioparc Valencia pueden contemplarse cinco de las diez especies de buitre africano: de cabeza blanca (Trigonoceps occipitalis), encapuchado (Necrosyrtes monachus), dorsiblanco africano (Gyps africanus), palmero (Gypohierax angolensis) y leonado (Gyps fulvus), con las tres primeras en peligro crítico de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De la mano del personal especializado en su cuidado, en la exhibición educativa «El Ciclo de la Vida», se puede apreciar su comportamiento natural y descubrir sus peculiaridades. Además, con motivo del Día Internacional del Buitre este sábado 6 de septiembre, Bioparc ha preparado una actividad especial con el fin de romper las falsas creencias y concienciar sobre la necesidad de conservar a estos majestuosos animales fundamentales para el equilibrio del medioambiente, garantizar su supervivencia para poder admirar su prodigioso vuelo surcando el cielo.