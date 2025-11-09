Suscribete a
Bioparc celebra con una tarta gigante de frutas el tercer cumpleaños de Makena, primer elefante nacido en Valencia

Durante estos años, el desarrollo del animal ha sido «óptimo»: su peso ha pasado de los 115 a los 740 kilos actuales

La elefanta Makena cumple 3 años en BIOPARC Valencia
Bioparc Valencia ha celebrado este domingo con una tarta gigante de frutas y verduras el tercer cumpleaños de Makena, el primer elefante africano nacido en la Comunidad Valenciana, según ha informado el parque de animales en un comunicado.

La tarta se ha elaborado ... a base de las frutas y verduras favoritas de la elefanta como calabazas, apio, cebolla, remolachas, manzanas, zanahorias, lechugas o tomates, que también ha despertado el «entusiasmo» de toda la manada y del hermano pequeño de Makena, Malik, nacido en marzo de 2024.

