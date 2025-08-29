Benissa en Corto se convertirá en el epicentro del cine español del 1 al 6 de septiembre

Benissa se convertirá en el epicentro del cortometraje nacional del 1 al 6 de septiembre con la I edición del Festival Benissa en Corto, que contará con la proyección de 45 cortos seleccionados, una espectacular alfombra roja, en la que se espera la presencia de más de 80 directores, guionistas y profesionales del sector audiovisual protagonizada por su madrina de honor, Antonia San Juan y el gran fin de fiesta Pop Corn Music Fest.

Así lo han desvelado hoy en rueda de prensa los creadores de este primer festival, Pedro Font, Raúl Martínez y María Mas, la concejal de Cultura, Pepa Bertomeu, el alcalde, Arturo Poquet, el escultor benissero, Quico Torres y las artistas locales representantes del GAB (Grupo de Artistas de Benissa), Yolanda Giménez y Teresa Iborra.

Talento emergente

El festival, que apuesta firmemente por el talento emergente y el cine de autor, proyectará una cuidada selección de cortometrajes de distintos géneros y procedencias, con sesiones abiertas al público en diversos espacios culturales del municipio, ha apuntado su director, Pedro Font. Así, Benissa en Corto arranca este lunes en el Centro Cultural a las 19:00h y 22:00h con la proyección de los cortos a concurso.

Seguirán las proyecciones el martes y miércoles con el mismo horario, mientras el jueves será a las 18:00h. Con la finalidad de dar a conocer distintos enclaves de Benissa, el viernes, 5 de septiembre, los focos y los flashes estarán en la playa de la Fustera donde a las 22:00h la madrina de esta primera edición, Antonia San Juan, presentará su película «Del lado del verano».

Al finalizar, apunta Font, en el Restaurante El Rall, patrocinador oficial del festival, habrá una fiesta y música en vivo.

Gala clausura

El sábado, 6 de septiembre, será el gran día, la Gala de Clausura en el Centre d'Art Taller d'Ivars, que promete ser una de las más memorables hasta la fecha presentada por el polifacético, Raúl Martínez.

Con la alfombra roja extendida pasarán por ella más de 80 personas vinculadas con el mundo del cine porque, recalca el director, «Benissa en Corto es mucho más que un festival: es una celebración del cine como herramienta de expresión, reflexión y encuentro cuya finalidad es poner a Benissa en la gran pantalla a nivel nacional, ya que posee distintos lugares mágicos para convertirse en un gran plató cinematográfico».

Ese mismo día se descubrirá el futuro Paseo de las Estrellas junto al Centre d'Art Taller d'Ivars con una gran estrella con el nombre de la madrina creada por las artistas locales del GAB. Yolanda detalla que será «una gran estrella de mar en dos colores para identificar el mar y la montaña, símbolos de Benissa».

Otro gran artista de la localidad, el escultor Quico Torres ha sido el encargado de crear las estatuillas que recibirán los premiados, un homenaje a Pere Bigot, el primer artista benissero- Torres recuerda que siempre iba con su sombrero y acordeón que le acompañaba a todas partes. «Me lo presentó mi padre que iba a qué Pere Bigot le enseñara a boxear y todos los domingos los niños nos íbamos a verlo donde cogía su carro «tuneado» con todos sus materiales para hacer una pequeña fiesta con su música».

La segunda estatuilla es un homenaje a la primera benissera Eva Pinera, que será el Premio de Igualdad y nos representará con esta creación de Torres.

Por su parte, la edil de Cultura ha recordado que «desde el principio que nos propusieron realizar este festival el Ayuntamiento tuvo muy claro que iba a participar de la mano de sus creadores y estamos muy orgullosos del gran trabajo hecho. Estamos seguros que va a ser un éxito», al tiempo que ha apuntado que teníamos claro que queríamos que las estatuillas y las estrellas fueran realizadas por artistas locales de Benissa, una forma de impulsar el arte de nuestro municipio.

Pepa Bertomeu ha puntualizado que aquellas personas que no puedan entrar a la Gala de Clausura, por un aforo limitado, se instalará una pantalla gigante en el exterior de la plaça Germans Ivars donde habrá sillas para poder verla.

El alcalde, Arturo Poquet, ha manifestado que el Ayuntamiento ha apostado por este proyecto porque es una promoción cultural del séptimo arte y la próxima semana vamos a convertirnos en el epicentro cultural con Benissa en Corto. «Esta es la I edición de las muchas que vendrán gracias al espíritu de sus creadores que han depositado mucha ilusión y trabajo».

Cabe destacar que Benissa en Corto es uno de los festivales de cortos que más cantidad económica da en premios siendo la suma total 7.500 euros.

Benissa en Corto no solo promete grandes historias en pantalla, sino también una experiencia cultural completa para vecinos, visitantes y profesionales del sector. Una semana de cine, emoción y talento que llenará las calles de Benissa de luces, cámaras y mucha acción.