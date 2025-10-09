Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas

TRIBUNA 9 DE OCTUBRE

Recordamos la historia, miramos de frente al futuro

«Castellón se abre paso en ese futuro ilusionante, siendo más capital, estando más viva que nunca. Ciudad abierta a la cultura, de todos y para todos. Ciudad de progreso, con más y mejor calidad de vida»

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón
Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón ABC

Begoña Carrasco

Cada 9 d'Octubre rendimos homenaje a nuestras raíces. Honramos nuestra historia y tradición, porque es el pasado que hoy nos identifica.

Pasear por la judería, pisar las calles adoquinadas de Caballeros, Antonio Maura y adyacentes es respirar historia. El corazón de nuestra ciudad ... late con años de recuerdos que transitan por la Morería o por los vestigios presentes del cristianismo.

