Cada 9 d'Octubre rendimos homenaje a nuestras raíces. Honramos nuestra historia y tradición, porque es el pasado que hoy nos identifica.

Pasear por la judería, pisar las calles adoquinadas de Caballeros, Antonio Maura y adyacentes es respirar historia. El corazón de nuestra ciudad ... late con años de recuerdos que transitan por la Morería o por los vestigios presentes del cristianismo.

Por eso, cada año nuestra ciudad rinde homenaje a las Tres Culturas, uniendo la tradición árabe, cristiana y judía. Personificadas en els Moros d'Alqueria; la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, con la figura del Rei Jaume I y Na Violant, y l'Aljama. Todos ellos recrean nuestros orígenes como pueblo.

Celebramos con orgullo el Día de a Comunidad Valenciana. Y lo hacemos junto a los 6 millones de habitantes de la región, con quienes compartimos raíces mediterráneas que hermanan a castellonenses, alicantinos y valencianos.

Este año, la festividad del 9 d'Octubre suma motivos de celebración con el aniversario del himno que nos une. Se cumplen cien años de la aprobación del Himno de la Comunitat Valenciana, haciendo más protagonista si cabe a la música. Un lenguaje que nos representa a todos, que es seña de identidad de nuestra tierra.

Hoy vivimos una jornada festiva que invita a celebrar nuestro orgullo de pertenencia. Este año el homenaje a la cultura popular, que dedicamos desde el Ayuntamiento de Castellón, está dirigido a l'Associació Dansants de Castelló. Un colectivo fundado en 1991, primero con el nombre Dansants del Corpus de Castelló, que posteriormente cambió su denominación. Pero que siempre ha mantenido su compromiso de conservar y dar a conocer el patrimonio de imágenes, la música y danzas de Castellón. Y que tradicionalmente han formado parte de la procesión cívica del Corpus Christi en la ciudad.

Protagonista es también nuestra Banda Municipal, recién nombrada Medalla de Oro de la Ciudad por su centenario. Tots a una veu para poner banda sonora a la Comunitat Valenciana. Tierra de trabajadores, de emprendedores y de talento. Tierra de oportunidades, de sueños cumplidos y otros muchos por cumplir para los que trabajamos cada día.

Castellón se abre paso en ese futuro ilusionante, siendo más capital, estando más viva que nunca. Ciudad abierta a la cultura, de todos y para todos. Ciudad de progreso, con más y mejor calidad de vida.

Ciudad que apuesta por una economía diversificada, que sigue creyendo en la agricultura y el azulejo, pero que se abre también al turismo y a las energías limpias. Y todo, gracias a la tercera gran transformación que hemos impulsado desde el gobierno de la ciudad, apostando por la escucha activa y la participación ciudadana.

Como siempre, quiero invitar a vecinos y visitantes, procedentes de toda la provincia y de fuera de ella, a sumarse a esta gran fiesta. Castellón les acoge con los brazos abiertos. Esta es su casa.

Hoy es día de celebración, recordamos la historia y miramos de frente al futuro.

Feliz 9 d'Octubre. Feliz Día de la Comunitat Valenciana

Begoña Carrasco García es alcaldesa de Castellón