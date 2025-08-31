El barrio de las desdichas: de la venta 'fake' de su sede vecinal al robo en el parque que montaron solos

El anuncio 'fake' de la venta de la sede vecinal de Río Park como un chalé (izda.) y el cartel denunciando el robo de un banco en el parque montado por los propios vecinos

El famoso título de la serie televisiva 'Aquí no hay quien viva' parece encajar en las calamidades que sufren los vecinos de la urbanización Río Park en Mutxamel (Alicante). En la misma semana, han visto cómo les robaban un banco en el parque que ellos mismos habían montado con horas de esfuerzo desinteresado y también el anuncio 'fake' de la venta de su sede vecinal como si fuera un chalé.

Lo que más les duele es el asalto a este rincón que con tanto cariño habían decorado en uno de los accesos al barrio, con pista de petanca, armario-dispensador de libros donados, varias figuras ornamentales como un original reloj y dos bancos para sentarse.

Estos dos asientos en los que reposar y hacer una pausa en el paseo estaban fijados no muy firmemente al suelo, simplemente para evitar movimientos, pero la sorpresa se la han llevado porque un vándalo desalmado ha arrancado uno de ellos y lo ha hurtado.

Están convencidos de que lo hizo a plena luz del día y debió emplear una furgoneta, porque pesa unos 60 kilos y es voluminoso. Y les ha entristecido después de varias semanas de trabajo de un grupo de residentes que contaron con el permiso municipal y algunos materiales suministrados por el Ayuntamiento para esta iniciativa original y generosa.

Además, han colocado un cartel en el que piden ayuda para averiguar quién ha podido cometer la tropelía, algún testigo circunstancial. «Por favor, si viste algo, escribe» y facilitan una dirección de correo electrónico.

Comparado con este disgusto del robo, la falsa y esperpéntica tentativa de venta fraudulenta de su local social -propiedad municipal- se ha quedado en simple anécdota.

«Excelente oportunidad de adquirir en propiedad esta casa que cuenta con una superficie de 433 metros cuadrados, bien distribuida en dos plantas y sótano con un salón-comedor, cocina con lavadero, 4 habitaciones, 5 baños y garaje», describen con total desfachatez en el anuncio subido a un portal de compra-venta inmobiliaria.

Acompaña la oferta la imagen de la sede vecinal, a un precio de 458.000 euros y presentada como «Chalet en venta en Valle del Sol-Río Park en Mutxamel/Muchamiel». Para más confusión, se ubica en dos urbanizaciones distintas y separados por más de un kilómetro.

La información incluye múltiples datos, para dar el pego: «La propiedad está en excelente estado, con materiales de primera calidad en toda la vivienda. Suelos de gres, carpintería interior de madera y ventanas de doble acristalamiento son sólo algunos de los detalles que elevan la calidad de esta casa».