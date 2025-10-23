El barrio de la Comunidad Valenciana que ha visitado 'Callejeros': es uno de los más conflictivos de España

España es un país diverso donde también se pueden encontrar todo tipo de barrios. El programa 'Callejeros', de Cuatro, suele explorar en sus reportajes zonas de nuestro país a las que habitualmente no se les da tanta visibilidad.

El pasado 22 de octubre ... emitieron un reportaje sobre uno de los barrios más conflictivos de España, Los Palmerales, en la ciudad de Elche, en Alicante.

Se trata de un barrio residencial que consta, según aparece en la web del Ayuntamiento de Elche, de unas 1.300 viviendas de promoción pública del año 1981. Los bloques de este bario forman lo que se conoce como 'los bunkers' por su diseño.

Un barrio entre la droga y la pobreza

Este parte de la ciudad de Elche es también una zona de actuación preferente en las políticas urbanísticas y sociales por su vulnerabilidad. Los últimos datos del INE publicados en el 'Atlas de distribución de renta de los hogares' confirman esta situación que vive el barrio. En las secciones censales que le corresponden, la renta bruta media por persona es de entre 7.412 euros y de 6.762 euros. En cuanto a la renta bruta media por hogar, se eleva a los 20.000 euros. Son datos de 2023 publicados esta misma semana y últimos disponibles.

El reportaje muestra la realidad del barrio. Viviendas humildes, actos de vandalismo, venta ambulante y espacios donde algunos de los vecinos consumen drogas a plena luz del día.

Una vecina se queja de que el aspecto poco cuidado y la poca limpieza del barrio casi le llevan a perder una parte de su cuerpo porque se clavó un clavo mientras paseaba. Otra explica que revende ropa con un margen de dos euros para sobrevivir. Asimismo, otros reconocen abiertamente que lo poco que ganan se lo gastan en bebida y drogas. De hecho, en el barrio se comienzan a producir contrastes. Mientras en un descampado algunos viven en tiendas de campaña, al otro se construyen chalets de lujo.

El problema de las drogas, en palabras de los vecinos, impide que los niños puedan jugar en determinados parques o caminar por ciertas zonas durante la noche. María, la presidenta de la asociación de vecinos, explica que intentan «hacer cositas, pero la gente no está concienciada».

La otra cara de Los Palmerales

Pero también 'Callejeros' enseña la otra parte de un barrio que también lucha por quitarse el estigma. Una vecina que cuenta con un alquiler social por el que paga 123 euros prepara una olla de caracoles con el que come toda la familia. También, en uno de los parkings cercanos, se celebra un culto.

El barrio también cuenta con dos colegios y un instituto. Desde estos puntos los docentes trabajan para que las nuevas generaciones tngan un mejor futuro que generaciones anteriores. En los colegios e institutos reconocen que algunos alumnos faltan «bastante» por lo que «el proceso de aprendizaje es mucho más lento». Desde los centros intentan «dar herramientos socioemocionales por el tipo de contexto en el que se encuentran» los menores.