El Ayuntamiento de Valencia usa una frase de Ábalos para combatir la prostitución: «Esta se enrolla que te cagas»

El Ayuntamiento de Valencia ha impulsado una campaña de sensibilización en el marco del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se conmemora el próximo martes 23 de septiembre, en la que ha utilizado frases atribuibles a una conversación entre el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García. «Esa se enrolla que te cagas», se escucha en la cuña publicitaria.

En cuanto a la acción consistorial, este año está centrada en remarcar la complicidad de quienes consumen prostitución, apelando al sufrimiento y el dolor de las víctimas de explotación sexual. «Más que nunca, queremos enviar un mensaje claro a nuestra sociedad para evitar que se normalice lo que no debemos tolerar: la explotación sexual de personas», ha explicado la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

La campaña municipal dará visibilidad al 23-S como una jornada internacional de sensibilización, invitando a la ciudadanía a hacer una reflexión en torno a esta problemática social. La campaña incluye la difusión de mensajes de concienciación desde las redes sociales, la instalación de carteles informativos en el mobiliario urbano, el uso de un autobús de la EMT vinilado con los motivos de la campaña, así como presencia en medios de comunicación, como es el caso de la cuña radiofónica que hace alusión a las palabras del exdirigente socialista.

Además, el Ayuntamiento hará un envío masivo de carteles con la imagen de la campaña a asociaciones, organizaciones y entidades sociales para difundirlos por los barrios. «Queremos hacer un esfuerzo de concienciación aún mayor allí donde el tejido asociativo nos indica que puede haber una mayor presencia de esta terrible realidad para tantas personas», ha explicado la responsable de Igualdad.

En este sentido, cabe recordar que desde el año 2024 el Ayuntamiento incrementó las ayudas para luchar contra la explotación sexual en la ciudad. «Destinamos 105.000 euros al año a reforzar el trabajo sobre el terreno, en la primera línea, para atender a las víctimas de explotación sexual, acompañarlas de manera integral y ayudarlas a recobrar su vida», ha explicado la concejal. En concreto, la Concejalía de Igualdad trabaja a través de convenios de colaboración con Cáritas, Médicos del Mundo y CAVAS.

Valencia conmemora el 23 de septiembre el Día Internacional contra la explotación sexual AYTO VALENCIA

En el marco de la campaña, este año el Consistorio ha organizado una batería de jornadas de sensibilización, abiertas al público, para sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre esta problemática social. «Vamos a seguir trabajando en colaboración con las entidades sociales de la ciudad, por ello serán los propios profesionales de Cruz Roja, el Programa ALBA y Médicos del Mundo los que dirigirán estas sesiones para la ciudadanía», ha explicado Rocío Gil.