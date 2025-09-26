El Ayuntamiento de Valencia oferta 406 nuevas plazas de Empleo Público

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público 2025 de este consistorio con un total de 406 nuevas plazas, como ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a esa reunión.

Caballero ha señalado que esta es «una ambiciosa oferta que supone un significativo incremento respecto a la de 2024, con 257 plazas más, y la de 2023, con 197 plazas más».

El concejal ha detallado que de las 406 nuevas plazas, 154 son para el Cuerpo Municipal de Bomberos. De estas última, ha concretado, 144 son las anunciadas por la alcaldesa, María José Catalá, en el reciente Debate sobre el estado de la ciudad: 112 corresponden a la OPE de este año y 32 a la OPE de 2024, que se añaden.

Las otras 10 plazas son de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES), que a pesar de no ser bomberos están destinados a ese servicio. «Son técnicos en emergencias sanitarias que están destinados al Cuerpo de Bomberos, son los que van a acompañar las ambulancias a los servicios cuando hayan emergencias en esta ciudad», ha agregado el edil.

Juan Carlos Caballero ha comentado, asimismo, que esta nueva Oferta de Empleo Público contempla «otras 50 plazas para nuevos agentes de la Policía Local«, con el fin de «seguir reforzando la seguridad en nuestras calles» y «la presencia en todos los barrios» de agentes municipales «para que continúe bajando el índice de criminalidad».

A estas se suman 53 más para reforzar los distintos perfiles profesionales de los Servicios Sociales municipales como personal técnico de Integración Social, de Trabajo Social, Educación Social, Psicología o Auxiliar de Servicios Sociales«. »Este es un importante refuerzo de la plantilla de servicios sociales, también para cuidar a las personas y a las familias más vulnerables de esta ciudad«, ha apostillado el concejal.

La Oferta de Empleo Público 2025 ha sido aprobada por unanimidad en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de València e incluye también un paquete de 98 plazas de auxiliar administrativo, así como de otras categorías profesionales como las de Magisterio para los colegios municipales, profesorado para el Conservatorio y la Banda Municipal o distinto personal técnico para los diferentes servicios municipales.

Caballero ha asegurado que esto representa «una previsión de incorporaciones a la plantilla municipal que da respuesta al compromiso de seguir reforzando las áreas de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Servicios Sociales sin olvidar el objetivo de continuar mejorando la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía desde el Ayuntamiento de València».

Las 406 nuevas plazas de la Oferta de Empleo Público 2025, ha remarcado el portavoz municipal, se sumarán a las 832 que el consistorio tiene ya convocadas o va a convocar a lo largo de este año en todas las categorías profesionales de la plantilla municipal como son personal técnico de Administración General, Arquitectura, Ingeniería, Informática, Economía, Servicios Sociales, Maestros/as, Bomberos o personal Subalterno, entre otras.

El consistorio ha precisado que desde el pasado mes de julio se han ido publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las distintas convocatorias para cubrir 394 de estas 832 plazas. Las últimas se realizaron este jueves y las otras 438 se irán publicando en las próximas semanas.

«Reforzar y mejorar la calidad»

El portavoz del ejecutivo local ha destacado la labor de este equipo para ir «reforzando los servicios públicos, el personal funcionario de esta casa, con más plazas para poder atender lo que los vecinos reclaman».

Así, ha manifestado que las 406 plazas anunciadas este viernes «van a permitir reforzar los servicios públicos y mejorar la calidad» de la actividad del consistorio hacia los ciudadanos, además de remarcar que «demuestran un claro compromiso de la alcaldesa» para «reforzar la seguridad, los servicios de emergencia y los servicios sociales».